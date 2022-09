Der Schuh des Manitu: Michael Herbig äußert sich zur Winnetou-Debatte – Die Diskussionen rund um Karl May und Winnetou reißen nicht ab. Ausgelöst hatte die Debatte der Verlag Ravensburger, der nach Vorwürfen des Rassismus und kultureller Aneignung eines seiner Winnetou-Bücher zurückzog.

Nun meldet sich auch Kult-Regisseur und Comedian Michael „Bully“ Herbig zu Wort, den die ganze Debatte nachdenklich stimmt. Dies auch mit Blick auf dessen Western-Komödie und Kult-Parodie „Der Schuh des Manitu“, der damals die „Winnetou“-Verfilmungen humoristisch aufs Korn nahm. Es war eines dieser ganz besonderen Erfolge in der deutschen Film-Geschichte.

„Die Comedy-Polizei ist so streng geworden.“

In der Sendung „3nach9“ verriet Herbig nun, dass er den Film so nicht mehr inszenieren würde. Herbig begründet dies mit: „Die Comedy-Polizei ist so streng geworden. Das nimmt einem ein bisschen die Unschuld. Und die Freiheit. […] Ich finde gewisse Entwicklungen total richtig.

Dass man über Dinge spricht, die man heute vielleicht so nicht mehr sagen würde wie vor 20 Jahren, da habe ich absolut Verständnis für. […] Ich finde nur, dass diese Diskussion ein bisschen polemisch geführt wird. Und ich habe den Eindruck, dass alle im Moment so laut sind, dass keiner dem anderen mehr zuhört.“

„Ich mache keine Komödien mehr, das ist mir zu heiß“

Michael „Bully“ Herbig führt fort und erläutert: „Weil man den Leuten inzwischen viel schneller auf die Füße tritt. Wir haben damals nach der Philosophie gelebt: ‚Wenn wir diejenigen zum Lachen bringen, die wir auf den Arm nehmen, haben wir alles richtig gemacht.‘ Heute ist es dahin gehend schwierig, dass wenn mir jemand das Totschlagargument entgegenschleudert ‚Du hast meine Gefühle verletzt‘, dann kann ich nicht sagen: ‚Stimmt doch gar nicht‘. […]

Wenn es dann irgendwann mal einen Katalog gibt, in dem steht, über die Person darfst du Witze machen, über diesen Menschen oder Kulturkreis aber nicht, dann kommst du in so ein Fahrwasser. Also ich hätte dann keinen Spaß mehr daran. Und ich sehe, wenn in so eine Richtung weiter galoppiert wird, sehr dunkle Zeiten auf uns zukommen. Dann wird es irgendwann Leute geben die sagen, ‚Ich mache keine Komödien mehr, das ist mir zu heiß‘.“

