Der Prinz von Bel-Air: Reboot kommt, Will Smith ist an Bord – Der Serien-Reboot von „Der Prinz von Bel-Air“ ist beschlossene Sache, wie aus Insider-Berichten hervorgeht. Es soll eine „dramatische Neuinterpretation“ der Sitcom aus den 90ern werden, in der seinerzeit Hollywood-Größe Will Smith die Hauptrolle spielte. Eine Serie, die ihm nicht zuletzt zu Weltruhm verhalf.

Wie „the Hollywood Reporter“ berichtet, wird an der Neuauflage bereits seit längerer Zeit gearbeitet. Grundlage für die ernsthaftere Adaption bildet dieser vor einigen Jahren viral gegangene Fan-Trailer, der Millionen Menschen begeistern konnte. Der Geniestreich stammt von einem gewissen Morgan Cooper.

Genau mit diesem Filmemacher arbeitet Will Smith nun persönlich am Drehbuch für die neue Serie, wird mitschreiben und auch produzieren. Momentan sollen sich diverse Entertainment-Unternehmen um die Rechte am neuen „Prinz von Bel-Air“ bewerben, darunter HBO Max, Netflix und Peacock. Man darf gespannt sein, wer das Rennen macht.

Cooper selbst bezeichnet sich als riesigen Fan der Originalserie. In einem Interview mit Will Smith sagte er 2019:

„Ich bin mit der Sendung aufgewachsen. Ich erinnere mich daran, dass ich seit meinem fünften Lebensjahr sehe, was du (=Smith) auf dem Bildschirm gemacht hast, also war das immer ein Teil von mir. Ich erinnere mich, dass ich in Kansas City die 71 herunterfuhr, unter einer Unterführung hindurch.

In dem Moment dachte ich an die Serie. Als ich also auf der anderen Seite herausfuhr, kam mir die Idee. Sie traf mich wie ein Schlag und ich wusste, dass ich diese Geschichte einfach erzählen musste.“

Welche Stärken die Originalserie damals auch in ernsten Szenen entfalten konnte, die durchaus an die Nieren gingen, könnt ihr euch unten noch mal mit der klassischen „Warum will er mich nicht haben?“-Szene aus dem Original ansehen. Hier zeigt sich, warum auch Smith an Coopers ernsten Stoff für den Reboot glaubt.

Man darf gespannt sein, was am Ende daraus wird und ob und welche der Schauspieler aus dem Original noch mit an Bord sein werden. MANN.TV hält euch auf jeden Fall auf dem Laufenden.

Quelle: ladbible.com