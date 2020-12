Die 90er mit ihren Sitcoms und Serien – ein Jahrzehnt, das so viel Kultiges hervorgebracht hat. Vieles davon genießt heute Kultstatus und wird immer noch so gern geschaut wie früher. Einer dieser Publikumsmagneten war „Der Prinz von Bel-Air“. Von 1990 bis 1996 begeisterte die US-amerikanische Sitcom mit 148 Folgen über sechs Staffeln Millionen vor dem TV. Mittlerweile wird sogar eine Neuauflage zu „Der Prinz von Bel-Air“ produziert und auf dem Sender Comedy Central läuft die Kult-Sitcom seit dem 07. Dezember, immer montags bis freitags um 17.30 in Doppelfolgen.

Alles beginnt in „Bel Air“ mit Will, einem 17-jährigen Teenager. Er zieht von den rauen Straßen West Philadelphias in das feine Bel-Air zu seinem Onkel Philip, Tante Vivian, der verzogenen Hilary, dem popperhaften Carlton und der jungen Ashley – sowie dem englischen Butler Geoffrey. Obwohl Wills Possen und seine Herkunft in großem Kontrast mit dem Lebensstil seiner entfernten Verwandten stehen, ist er dort bald regelrecht zuhause und Teil der Familie.

Eines der Besonderheiten von „Der Prinz von Bel-Air“ ist dabei sicherlich Will Smith, der damals noch blutjung die Sitcom als Sprungbrett nahm. Denn nach „Der Prinz von Bel-Air“ legte Smith eine steile Karriere hin und zählt heute zu den großen Hollywood-Stars. Allerdings war es nicht nur Smith in der Rolle des Will, der die Sitcom so besonders machte. Nachfolgend stellen wir euch noch mal alle Charaktere vor:

William „Will“ Smith (Will Smith)

Unvergessen – Will Smith, der in der Hauptrolle des Will die Massen begeisterte. Der Ghetto-Junge, der aus Philadelphia in das noble Bel-Air zieht und sich nach etlichen Anpassungsschwierigkeiten einlebt und an seine neue Familie gewöhnt. Dabei stets lässig, mit flotten Sprüchen auf den Lippen.