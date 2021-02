Der Prinz aus Zamunda 2: Trailer zur Fortsetzung mit Eddie Murphy – Lange mussten seine Fans ihn missen, nun meldet sich Eddie Murphy zurück – und dann auch noch mit einer Komödie, bei deren Namen viele Liebhaber der Klassiker aufhorchen dürften: „Der Prinz aus Zamunda 2“. Oder wie der Trailer es wortgewaltig einleitet: „Nach 30 Jahren kehrt eine Legende zurück!“. Hier ist der deutsche Trailer zur Fortsetzung der Kult-Komödie: „Der Prinz aus Zamunda 2“.

Die Rechte für die weltweite Ausstrahlung des Eventfilms sicherte sich Amazon Prime Video – der Streaming-Gigant will „Der Prinz aus Zamunda 2“ bereits am 5. März in über 240 Ländern an den Start bringen. Die Handlung der Fortsetzung des Comedy-Kults aus den 80ern ist dabei rasch zusammengefasst: Prinz Akeem (E. Murphy) ist nunmehr König des Landes Zamunda. Gemeinsam mit seinem vertrauten Semmi (Arsenio Hall) kehrt Akeem zurück für ein Abenteuer, welches das Duo um den Globus schickt.

Dabei verschlägt es die beiden zurück nach Queens in New York, wo ihre Eskapaden im ersten Film den Anfang nahmen. Entsprechend liest sich die Besetzungsliste wie das Who-is-who von „Der Prinz aus Zamunda“: König Jaffe Joffer (James Earl Jones), Königin Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) und die kunterbunte Barbershop-Crew sind wieder mit dabei. Doch auch der Rest des Casts kann sich sehen lassen:

Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha und Teyana Taylor werden mit von der Partie sein. Fans des Vorgängers, von denen es weltweit unzählige gibt, sollten sich also den 5. März auf Amazon Prime Video vormerken, ab dann ist „Der Prinz aus Zamunda 2“ verfügbar.