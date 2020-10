Der Prinz aus Zamunda 2: Fortsetzung mit Eddie Murphy direkt auf Amazon – Ohne Frage, die Filmkomödie „Der Prinz aus Zamunda“ aus dem Jahre 1988 zählt bis heute zu den kultigen Unterhaltungsklassikern vergangener Tage. Da war die Freude groß, als über 30 Jahre später die Fortsetzung „Der Prinz aus Zamunda 2“ angekündigt wurde. Auch weil Eddie Murphy wieder mit von der Partie ist.

Allerdings wurde nun bekannt, dass das Sequel in diesem Jahr nicht ins Kino kommen wird. Denn man hat sich dazu entschlossen, wohl wegen der anhaltenden Corona-Pandemie, „Der Prinz aus Zamunda 2“ direkt im Internet zu veröffentlichen – und das noch 2020 beim Streaming-Portal Amazon Prime Video.

Laut dem Branchenmagazin „Variety“ soll die Fortsetzung am 18. Dezember 2020 auf Amazon Prime Video ihre Premiere feiern und ist für alle Prime-Kunden ohne Zusatzkosten zu sehen. Da „Der Prinz aus Zamunda 2“ am 17. Dezember 2020 in die deutschen Kinos kommen sollte, würde der Termin passen. Allerdings hat man bis dato weder Promomaterial noch einen Trailer dazu gesehen.

Die Handlung: Eigentlich sollte Prinz Akeem zum König von Zamunda gekrönt werden. Doch als er erfährt, dass er einen Sohn in New York hat, packt er seine Siebensachen und reist in die USA. Sein Sohn Lavelle ist derweil auf den Straßen von Queens großgeworden. Und nun soll er der neue Prinz von Zamunda werden.

Keine leichte Sache für Akeem, seinen potenziellen Thronnachfolger zu finden, kennenzulernen und ihm dann noch zu verklickern, dass er denn bald über ganz Zamunda herrschen soll. Die Regie übernimmt Craig Brewer, der bereits mit Streifen wie „Hustle & Flow“, Black Snake Moan“ sowie dem Drehbuch zu „Legend Of Tarzan“ auf sich aufmerksam machte.

Neben Eddie Murphy soll auch der Original-Cast in Form von Arsenio Hall („Black Dynamite“) als Semmi, James Earl Jones („Star Wars“) als König Jaffe Joffer, John Amos („Stirb Langsam 2“) als Cleo McDowell sowie Shari Headley wieder vor die Kamera treten.

