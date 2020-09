Der Penny-Markt auf der Reeperbahn: Reportage wird zum Internet-Hit – Nicht erst seit Corona-Zeiten darf man festhalten, dass die Arbeit im Supermarkt nicht so ein lässiger Job ist, wie manch einer meinen mag. Viele Tätigkeiten sind mit Stress verbunden, wer schon mal an einer Pfandrückgabe gejobbt hat, weiß, was wir meinen. Wenn schon ein normaler Supermarkt so viele Herausforderungen bereithält, wie sieht es da erst an der Reeperbahn aus?

Jeder, der auch nur einmal etwas über die berühmt-berüchtigte Vergnügungsmeile auf Hamburg St. Pauli gehört hat, weiß, dass es dort rund um die Uhr gerne angetrunken und auch heute noch mitunter recht ruppig zu gehen kann. Wenn man also genau dort einen Supermarkt betreibt, braucht man folglich Mitarbeiter mit starken Nerven, allgemeiner Belastbarkeit und hohem Durchsetzungsvermögen.

Bei „Spiegel TV“ besuchte man schon 2007 eine Filiale nahe des Hamburger Kiez für eine Reportage – die Folge mauserte sich rasch zum Klassiker im Netz. In 2020 wurde die Dokumentation immer beliebter und mittlerweile zu einem echten Internet-Hit, mit Aufrufzahlen von 5 Millionen Klicks und ein Ende des Hypes ist nicht in Sicht.

Schnörkellos „Der Penny-Markt auf der Reeperbahn“ genannt, zeigte die Episode den Alltag von Marktleiter, KassiererInnen und des Kaufhausdetektivs, beleuchtete aber auch eine ganze Menge teils volltrunkener und/oder skurriler Stammgäste und sozialer Problemfälle, unterlegt von einer eingängigen Musik. Ein Einblick, den man so schnell nicht vergisst. Hier ist Teil 1 der Reportage:

