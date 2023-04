Der neue James Bond: Ein Hollywood-Star gilt als 007-Favorit – Seit 1962 und dem ersten Film „James Bond – 007 jagt Dr. No“, durften sich Fans des britischen Spions im Geheimdienst Seiner Majestät bis heute über satte 25 James-Bond-Filme freuen. Im letzten „Keine Zeit zu sterben“ schlüpfte Daniel Craig zum fünften aber auch letzten Mal in die Rolle des charismatischen Agenten 007.

Obendrein endete mit diesem Film auch die Storyline um Craigs vielschichtige Interpretation der Kultfigur James Bond. Somit ist klar: Im neuen 007-Streifen gibt es eine Art Neustart in diesem ikonischen Franchise. Und so wird es nach George Lazenby, Sir Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und zuletzt eben Daniel Craig einen neuen James Bond geben. Die Frage, wer also in Zukunft als Nächstes in die legendäre Rolle des ikonischen Agenten schlüpfen wird, ist besonders unter Fans eine ganz heiße.

Henry Cavill und Aaron Taylor-Johnson geben Favoritenrolle ab

Seither brodelte natürlich die Gerüchteküche schier über, wenn es um Kandidaten für die Nachfolge von Daniel Craig geht. Anfangs wurde Hollywoodstar Idris Elba als neuer Bond bei den Fans groß gehandelt und galt als Favorit für die Rolle. Allerdings beendet Elba die Gerüchte selbst und sagte dem „Guardian“: „Es ist ein Kompliment und eine Ehre – aber es ist nichts Wahres dran.“

Was die Buchmacher angeht, lagen sowohl Henry Cavill („Man of Steel“, „The Witcher“) als auch Aaron Taylor-Johnson („Avengers“, „Bullet Train“) bis dato ganz weit vorne. Jetzt gilt allerdings ein ganz anderer als absoluter Favorit auf die Rolle des James Bond. Laut einem Bericht des „Mirror“ gilt der britische Schauspieler James Norton als 007-Topkandidat beim englischen Wettanbieter Coral. Ein Sprecher des Unternehmens erklärte:

„Wir haben eine starke Welle der Unterstützung für James Norton gesehen in unseren Wetten auf die Bond-Nachfolge, und daher ist er der neue Favorit, um Daniel Craig als 007 zu ersetzen.“ Im Gegensatz zu den zuvor genannten Kandidaten, ist James Norton eher unbekannt. Bis dato war er vornehmlich im in britischen Fernsehserien zu sehen wie „Happy Valley – In einer kleinen Stadt“ oder „Grantchester“. Kleinere Rollen spielte James Norton in Hollywood-Filmen wie „Rush – alles für den Sieg“ oder „Little Women“.

Neben James Norton, Henry Cavill und Aaron Taylor-Johnson, sollen aber bei den Machern des neuen James-Bond-Films auch weiterhin „Bridgerton“-Star Regé-Jean Page und Tom Hardy auf dem Radar als neuer Superspion sein. Es bleibt also überaus spannend, wer in Zukunft Daniel Craig als neuer James Bond beehren wird.

Quelle: t-online.de