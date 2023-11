Der Name der Rose: Legendärer Film-Klassiker kehrt in 4K zurück ins Kino – In einer Zeit, in der das Kino immer wieder von bahnbrechenden Technologien und visuellen Neuerungen geprägt ist, stellt die Rückkehr eines Klassikers wie „Der Name der Rose“ eine besondere Begebenheit dar. Regisseur Jean-Jacques Annaud, bekannt für Werke wie „Sieben Jahre in Tibet“ und „Notre-Dame in Flammen“, hat mit diesem Film ein eindrucksvolles Zeugnis seines filmischen Schaffens abgelegt.

Der Film, der auf Umberto Ecos Roman basiert, ist nicht nur für seine packende Handlung bekannt, sondern auch für die herausragenden Darbietungen von Sean Connery und Christian Slater. „Der Name der Rose“ entführt die Zuschauer zurück in das Jahr 1327. Die Geschichte spielt in einer Benediktinerabtei, wo der englische Franziskaner William von Baskerville, gespielt von Sean Connery, zusammen mit seinem Gehilfen Adson, dargestellt von Christian Slater, in eine Serie von mysteriösen Todesfällen verwickelt wird.

Eine Zeitreise ins Mittelalter – Restauriert für das heutige Publikum

Was als diplomatische Mission beginnt, verwandelt sich schnell in ein Labyrinth aus Intrigen und tödlichen Geheimnissen. Die restaurierte Version des Films verspricht, die düstere Atmosphäre und den Detailreichtum des Mittelalters in beeindruckender 4K-Qualität wiederzugeben. Die Restaurierung alter Filmklassiker in 4K-Auflösung ist mehr als nur ein technischer Vorgang.

Es ist eine Hommage an die Filmkunst und bietet dem Publikum die Möglichkeit, Werke wie nun eben „Der Name der Rose“ mit einer Bildqualität zu erleben, die zur Zeit ihrer Erstveröffentlichung undenkbar gewesen wäre. Die Tatsache, dass „Der Name der Rose“ für nur einen Tag, nämlich den 5. Dezember 2023, zurückkehrt, unterstreicht die Exklusivität dieses Ereignisses.

Die Wiederbelebung von Klassikern durch „Best of Cinema“

Das Engagement der Kino-Event-Reihe „Best of Cinema“, Klassiker regelmäßig und in Kooperation mit großen Studios wie Studiocanal und Constantin Film auf die Leinwand zu bringen, erlaubt es, dass Meisterwerke wie „Der Name der Rose“ in neuem Glanz erstrahlen. Dies gibt so auch einem neuen Publikum die Chance, die Faszination dieser Filme zu entdecken und bietet zugleich Nostalgie für jene, die mit diesen Filmen aufgewachsen sind.

Wer sich schon einmal auf das große Kino-Comeback von „Der Name der Rose“ einstimmen möchte, kann dies mit dem Trailer zur 4k-Rückkehr ins Kino tun.