Der nächste Flop: Pro7 schmeißt gescheiterte Show direkt wieder raus – Das lineare Fernsehen geht aktuell durch eine Identitätskrise und schlägt dabei mit Showkonzepten wild um sich. Nichts will mehr so recht funktionieren, so dass man olle Kamellen ausbuddelt oder gleich neu auflegt, nur um diese dann direkt wieder rauszuschmeißen. So nun auch auf Pro7 die „Herz! Schlag! Show!“, die nach nur zwei Ausgaben direkt wieder eingestampft wird.

Mit einem Marktanteil von gerade einmal 3,5 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, was etwa 400.000 Zuschauern entspricht, fuhr die Wiederholung der Show am vergangenen Mittwoch sogar noch gewaltiger an die Wand, als zu Zeiten ihrer Erstausstrahlung – da lockte sie auch nur lediglich 630.000 Zuschauer hinter dem Ofen hervor.

Also geht es wieder zurück in die aktuell kurioserweise als „Greatest Hits“ vermarktete Mottenkiste gescheiterter Showkonzepte, auf weitere Ausstrahlungen soll laut „DWDL“ entsprechend verzichtet werden.

Ein erneuter Auftritt von Frank Rosin, Verona Pooth, Joey Heindle und Ruth Moschner in der von Steven Gätjen moderierten Show bleibt dem Publikum damit erspart. Wer dennoch reinschauen möchte, findet alle Folgen im Stream auf Joyn.

Als Ersatz für den freigewordenen Sendeplatz muss nun „Schlag den Star“ herhalten, so dass bereits am Mittwoch, dem 21. Juni 2023 vergangene Duelle abermals zur besten Sendezeit gezeigt werden. Zum Auftakt dürfen Katja Burkard und Olivia Jones abermals gegeneinander antreten, das Folgeduell zwischen Michael Herbig und Rick Kavanian fuhr seinerzeit sogar Rekordquoten von bislang unerreichten 21,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum ein.

Übrigens konnten auch die Wiederholungen der Ekel-Gameshow „Balls - für Geld mach ich alles“ mit Christian Düren beim Publikum kaum punkten, die am nächsten Mittwoch mit Blick auf die lange Laufzeit von „Schlag den Star“ aber ohnehin entfällt.

Am Dienstag schloss sich außerdem um 20.15 Uhr die Rateshow „Wer ist das Phantom?“ aus dem Jahr 2021 dem Greatest-Hits-Reigen an und konnte ebenfalls nur 510.000 Zuschauer zum Einschalten bewegen. Eine erneute Absetzung dürfte auch hier nur eine Frage der Zeit sein.

Quellen: wunschliste.de , kino.de