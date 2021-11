Der Nachname: Trailer zur Fortsetzung des Komödien-Hits – Mit der extrem spaßigen Gesellschaftskomödie „Der Vorname“ landete man 2018 einem wahren Megaerfolg im deutschen Kino. Nun präsentiert Erfolgsregisseur Sönke Wortmann mit „Der Nachname“ den Nachfolger. Dazu ist jetzt der erste Trailer erschienen, der Einblicke auf einen illustren Familienurlaub mit Folgen gewährt.

Denn nach den Geschehnissen und all dem Ärger um den Vornamen „Adolf“ aus der „Der Vorname“ geht es für die Familienbande nun in den Urlaub. Doch was eigentlich ein harmonisches Familientreffen hätte werden sollen, mutiert schnell zu einem explosiven Albtraum. Denn schon kurz nachdem das Ehepaar Stephan und Elisabeth mit den frischgebackenen Eltern Thomas und Anna auf Lanzarote eingetroffen ist, brechen in der Familie Böttcher neue Konflikte aus.

Spaßiger Urlaubsärger

Nicht nur erkennen Thomas und Elisabeth ihr geliebtes Familiendomizil kaum wieder, viel schlimmer noch: Ihre Mutter Dorothea und Adoptivsohn René haben ihre Beziehung auf der kanarischen Insel in jeder Hinsicht vertieft und verkünden ihren Kinderwunsch.

In diversen Allianzen wird heftig über komplizierte Erbfolgen, unmögliche Schwangerschaften und das moderne Verständnis von Familie gestritten – wobei die Sonne Spaniens, die Reize einer jungen Gärtnerin und die Wirkung von Haschkeksen die Situation immer weiter eskalieren lassen.

Fans von „Der Vorname“ und deutschen Komödien generell, bekommen mit „Der Nachname“ hier nach der Sichtung des Trailers zu schließen einen überaus amüsanten Streifen präsentiert. In den Hauptrollen ist erneut das Star-Ensemble aus Iris Berben, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi und Janina Uhse zu sehen.

„Der Nachname“ erscheint derweil am 20. Januar 2022 in den deutschen Kinos.