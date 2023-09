Der letzte Amerikaner: Legendärer Survival-Thriller im Streaming-Abo – In der langen Filmgeschichte gibt es immer wieder Werke, die aus ganz besonders aus der Masse hervorstechen. Ein solches Highlight ist der Survival-Thriller „Der letzte Amerikaner“ aus dem Jahr 1981. Es ist ein eindringlicher Film-Klassiker vom renommierten Regisseur Walter Hill, der damals im Kino gar nicht so groß beachtet wurde, aber später in den Videotheken seine Erfolge feierte.

Mit einer herausragenden Besetzung und einer ebenso fesselnden Handlung hat der Film seinen Status als Kultstreifen indes mehr als verdient. Filmfreunde dürften sich nun freuen, denn dieser eindringliche Filmklassiker ist nun Teil des Streaming-Abos von Paramount+ verfügbar. „Der letzte Amerikaner“ nimmt einen mit in die tiefen Sümpfe von Louisiana, wo eine Gruppe von Nationalgardisten nach dem Verlust ihres Kompasses in einer feindlichen und unbekannten Umgebung steckenbleibt.

Eskalierende Gewaltspirale

Der Film beschäftigt sich intensiv mit Themen wie Überleben, Kameradschaft und der Konfrontation mit dem Unbekannten. Die Gruppe von Nationalgardisten, angeführt von Sergeant Poole, wird dabei mit dem Misstrauen der Einheimischen konfrontiert. Nachdem sie sich an ein paar Kanus der Einheimischen vergreifen, wird die Situation schnell angespannt und eskaliert in Gewalt.

Was folgt, ist ein gnadenloser Überlebenskampf gegen die Elemente und die rätselhaften, unsichtbaren Feinde im Sumpf. Die Charaktere sind facettenreich und nicht einseitig dargestellt. Ob es sich um den rationalen Spencer, gespielt von Keith Carradine, oder den hitzköpfigen Reese, gespielt von Fred Ward, handelt, jeder Charakter bringt seine eigenen Perspektiven und Fehler in die prekäre Lage der Gruppe ein.

Kultfilm unter den eindringlichen Survival-Thrillern

Beeindruckend ist auch Kameraarbeit, die die natürliche Umgebung effektiv nutzt, um eine beklemmende Atmosphäre zu schaffen. Der Soundtrack, komponiert von Ry Cooder, spielt ebenfalls eine Schlüsselrolle und verstärkt die Spannung und das Unbehagen, die den Film durchdringen. Einige Kritiker sehen in dem Film eine Metapher für den Vietnamkrieg, obwohl Walter Hill selbst darauf hinweist, dass der Film nicht politisch gemeint sei.

Für Fans von Survival-Thrillern und für diejenigen, die sich für die Dynamik von Gruppendruck und menschlichem Verhalten in Extremsituationen interessieren, bietet „Der letzte Amerikaner“ ein intensives und fesselndes Erlebnis, auf das ihr ab sofort im Streaming-Abo von Paramount+ zugreifen könnt.