Der König der Monster ist zurück: Trailer zeigt Godzillas neuen Film düster wie nie – Filmmonster gibt es mehr als Haare im Pelz eines Werwolfs. Doch fragt man seine Fans, haben Sie einen ungekrönten König, dem nicht einmal King Kong das Wasser reichen kann: Godzilla. Eine Reihe mit Tradition und gefühlt endlos vielen Teilen, sowohl im japanischen Original als auch in den westlichen Kinovarianten. Erstgenannte brachten zuletzt einen fantastischen Streifen hervor: „Shin Godzilla“ – und der erhält mit „Godzilla Minus One“ bald einen brachial-düsteren Nachfolger.

Bei der Sichtung des ersten Trailers zu „Godzilla Minus One“ fällt vor allem eines auf, was bereits der grandiose Vorgänger als Marschroute festgelegt hatte: Wer glaubt, einen billigen Look mit Spielzeugpanzern serviert zu bekommen, wird enttäuscht. Man geht weiter den Schritt, der Reihe ein noch erwachseneres Antlitz zu spendieren – und das betrifft nicht nur Effekte und Schnitt. Große Teile des Trailers werden nicht nur von spektakulärer Verwüstung bestimmt.

Hinter den Kulissen rast die Geschichte Japans:

Wir sehen Menschen, die einer Naturgewalt, die Schiffe und Züge wirft und Häuser wie Strohhalme knickt, machtlos gegenüberstehen. Große Teile des Films scheinen – zumindest dem Trailer nach – die innere Zerrissenheit und die psychischen Folgen der Protagonisten gegenüber der Vernichtungskraft in den Mittelpunkt zu stellen. Dass dies nicht nur Mutmaßung ist, zeigt uns der Titel des Films: „Godzilla Minus One“.

Denn die Handlung ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt – bekanntermaßen haben die amerikanischen Nuklearwaffenschläge gegen Nagasaki und Hiroshima der Achsenmacht seinerzeit den Rücken gebrochen. Japan ist seelisch am Boden und nach den beiden Atombomben quasi auf Stand null. Nun taucht in der Handlung ausgerechnet jetzt Godzilla aus den Fluten auf – und bringt das ohnehin gebeutelte Land und seine notleidende Bevölkerung auf „minus Eins“ – „Minus One“.

Erscheinen wird der Streifen für alle Japaner am Godzilla Day:

Fans wissen, dass es sich dabei um den 3. November handelt, feierte der erste Teil der Reihe doch am 3. November 1954 Premiere. Apropos Premiere: „Godzilla Minus One“ feiert seine in Japan bereits am 1. November 2023 auf dem Tokyo International Film Festival. Laut „Filmstarts“ läuft der Monsterstreifen in den USA dann am 1. Dezember an. Wann er zu uns in den deutschsprachigen Raum kommt, ist bis dato noch nicht bekannt. Fest steht hingegen, dass die Fans wegen des Trailers bereits ein einhelliges Urteil fällen.

Für die meisten sieht„Godzilla Minus One“ noch mitreißender, härter und vor allem gemeiner den hilflosen Menschen gegenüber aus, als selbst der eingangs erwähnte Vorgänger „Shin Godzilla“. Die Zeiten, wo Schauspieler in Riesenkostümen als Kaiju durch Kulissen gewatet sind, haben auch beim japanischen Godzilla-Original ihr Ende gefunden. Alle Zeichen stehen gut, dass „Godzilla Minus One“ ein mitreißend-dunkler Monsterfilm für Erwachsene wird, der unter die Haut gehen könnte.

