Der Herr der Ringe: Warner Bros. plant neue Kinofilme – Auch 22 Jahre nach dem Auftakt „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ der gigantisch erfolgreichen Fantasy-Trilogie von Peter Jackson ist der Hype um die Verfilmung des ruhmreichen Romans von J. R. R. Tolkien nie wirklich abgeebbt. Zudem ließ auch die dreiteilige High-Fantasy-Filmadaption „Der Hobbit“ das Feuer nie ausgehen.

Obendrein wurde der Hype um dieses unvergleichliche Fantasy-Epos im letzten Jahr mit dem Start von Amazons Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ weiter angefeuert. Und auch auf der großen Leinwand im Kino wird es in Zukunft zurück nach Mittelerde gehen. Denn wie nun das Studio Warner Bros. im Zuge einer Investorenpräsentation offiziell verlauten ließ, will man an neuen Kinostreifen basierend auf „Der Herr der Ringe“ von J.R.R. Tolkien arbeiten.

Warner Bros. schließt mehrjährigen Lizenzvertrag ab

So verriet Warner Bros., dass man deshalb auch einen mehrjährigen Lizenzvertrag abgeschlossen habe. Und zwar mit dem schwedischen Unternehmen Embracer Group, das in den letzten Jahren seinerseits ein umfangreiches Rechtepaket an Tolkiens Werk erworben hat. Dieses Rechtepaket umfasst dabei nicht nur die Filme, sondern auch Spiele, Merchandise, Vergnügungsparkfahrten und Liveproduktionen.

Was die Embracer Group hierbei nicht besitzt, sind die TV-Rechte, die derzeit bei Amazon liegen und diese mit der eigenen Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ voll auskostet. Durch den Lizenzvertrag zwischen Warner Bros. und der Embracer Group geht es in Zukunft dafür im Kino zurück in diese fesselnde Fantasy-Welt.

Peter Jackson in Kontakt mit Warner Bros.

Auch wenn bis dato keine konkreten Details zu den kommenden „Herr der Ringe“-Filmen bekannt sind, will Warner Bros. allerdings nicht die Original-Filmtrilogie von Peter Jackson anfassen. Daher wird es zur Freude aller Fans keine Remakes, sondern neue Geschichten aus dem Tolkien-Universum geben.

Ob Peter Jackson indes für die neuen Kinofilme zurückkehren wird, ist noch offen. Allerdings hat Jackson gegenüber „Deadline“ verlauten lassen, dass man nicht abgeneigt sei und man auch schon in Kontakt stehe. Jackson: „Warner Bros. und Embracer haben uns während des gesamten Prozesses immer auf dem Laufenden gehalten. Wir sind gespannt, mit ihnen über ihre Pläne und die Zukunft des Franchises zu sprechen.“

Quelle: robots-and-dragons.de