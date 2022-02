„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“: Erster deutscher Teaser-Trailer zur Event-Serie – Lange mussten die Fans auf die von Amazon Prime geplante Serie aus dem Universum von „Der Herr der Ringe“ warten. Vor Jahren wurde bekannt, dass der Streaming-Gigant für eine Rekordsumme von einer Milliarde US-Dollar die Rechte am Mittelerde-Universum von Fantasy-Großmeister J. R. R. Tolkien erworben hatte. Unlängst enthüllte man, dass die Serie auf den Namen „Die Ringe der Macht“ hören würde – und ein erster Appetithappen veröffentlicht. Nun ist Teaser-Trailer Nummer eins da.

Diesen findet ihr im Anschluss an diese Meldung. Es ist eine kryptische Ansammlung erster Szenen, die einen Überblick über einige der wichtigsten Charaktere, Drehorte und Landschaften für „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ liefert. Während der bombastische Score donnert, erleben wir nicht nur schöne Postkartenmotive, sondern bekommen einen ersten Troll aus dem Zweiten Zeitalter zu sehen.

Denn in diesem spielt das Format.

Zu einer Zeit Jahrtausende vor dem Mittelerde, welches Fans von „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ aus ihren Büchern und Filmen kennen. Eine gewaltige, mythische Ära will uns Amazon servieren: In der nicht nur die Mächte und Bündnisse jener Zeit geschmiedet wurden, sondern ganze Imperien aufstiegen und wieder vergingen – während Helden und Schurken zu Größen ihrer Zeit wurden.

Dafür hat man eigens verschiedene Charaktere ersonnen und mit jenen aus Tolkiens Feder gekreuzt – eine Entscheidung, welche im Netz angesichts von Diskussionen über „Diversität“ und Feminismus keineswegs von allen Fans begrüßt und von Tolkien-Puristen mitunter hart kritisiert wird.

Zeitalter schwindenden Friedens

Man darf gespannt sein, was Amazon angesichts dessen aus seinem Ensemble bekannter Charaktere wie der späteren Elbenkönigin und Zauberin Galadriel oder dem Herrn von Bruchtal, Elrond, in den fernen Landen von Numénor, den Wäldern von Lindon oder dem Nebelgebirge macht. Ob die Netzgerüchte wahr werden, Sauron sei plötzlich ein weiblicher Charakter? Wir werden bald mehr wissen, wenn „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ am 2. September bei Amazon Prime startet. Bis dahin viel Vergnügen mit dem Trailer.