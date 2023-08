Der Herr der Ringe: Neuer Kinofilm kommt viel später ins Kino – Seit Monaten führt der Streik von Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren zu chaotischen Zuständen in Hollywood. Auch, weil sich mittlerweile viele Schauspielerinnen und Schauspieler dem Streik angeschlossen haben. Die Folgen werden nun ersichtlich, da durch den hervorgerufenen Stillstand bei den Produktionen immer mehr Filme und Serien ihre eigentlich geplanten Veröffentlichungstermine nicht mehr halten können.

Eines der populärsten Opfer des Streiks ist jetzt auch der neue „Der Herr der Ringe“-Film „The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim“. Die animierte Kino-Reise nach Mittelerde war nämlich terminiert auf den 12. April 2024. Der Starttermin wurde durch den andauernden Streik nun auf den 13. Dezember 2024 verschoben. Ob es dabei bleibt, ist aber noch ungewiss, da es derzeit nicht so ausschaut, dass der Hollywood-Streik zeitnah beigelegt wird.

Das ist „The War of the Rohirrim“

„The War of the Rohirrim“ erzählt die Geschichte von Helm Hammerhand und somit die des Reiter-Volkes von Rohan. Das Ganze spielt 183 Jahre vor den Ereignissen der Trilogie und beinhaltet auch die gigantische Rohan-Schlacht des Königs Helm Hammerhand. Fans können sich mit „War of the Rohirrim“ auf eine Rückkehr Eowyns freuen, allerdings nur als Erzählerin.

Zu den nun bestätigten Figuren zählen Helm Hammerhand, der gesprochen wird von Brian Cox („Troja“, „X-Men 2“), Wulf, der von Luke Pasqualino („Snowpiercer“) eingesprochen wird, sowie Freca (Shaun Dooley), Hera (Gaia Wise) und Fréaláf Hildesohn (Laurence Ubgon Williams).

Neben „The War of the Rohirrim“ hat es übrigens auch viele weitere angekündigte Blockbuster erwischt. Beispielsweise eben auch „Dune: Part Two“, der nun nicht mehr im November 2023 in die Kinos kommen wird, sondern erst am 15. März 2024.

Quelle: filmstarts.de