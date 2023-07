Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht: Vermisste Figur kehrt in Staffel 2 zurück – Die erste Staffel von Amazons exklusiver Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ musste sich reichlich Kritik stellen. Nun, da die zweite Staffel die teuerste Serie aller Zeiten abgedreht ist, sind Fans der Fantasy-Serie umso mehr gespannt, was ihnen in den kommenden Episoden so präsentiert wird. Bis dato hält sich Amazon aber noch recht bedeckt, was Inhalte der nächsten Staffel betrifft.

Jetzt allerdings gibt es eine Neuigkeit, die gerade Fans von Peter Jacksons legendärer „Der Herr der Ringe“-Trilogie erfreuen dürfte. Denn in Staffel zwei von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ kommt eine neue Figur zur Serie, die man seit der Original-Trilogie bei der Serie vermisst hatte.

🚨EXCLUSIVE: Calam Lynch will play ‘CELEBORN’ in ‘THE LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER’ Season 2.#TROPspoiler#TheRingsOfPowerpic.twitter.com/1GTEC7t8h8 — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) July 16, 2023

Die für recht zuverlässige Leaks bekannte „Herr der Ringe“-Seite „Fellowship of Fans“ hat nun verlauten lassen, dass es in der zweiten Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ die Rückkehr von Galadriels Ehemann Celeborn geben wird. Die Figur soll indes gespielt werden vom britischen Schauspieler Calam Lynch („Bridgerton“, „Dunkirk“).

Zuletzt sah man Celeborn in Peter Jacksons Filmen „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ und „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“, wo Galadriels Gatte von Marton Csokas gespielt wurde. Die Rückkehr des Elben-Gatten Galadriels dürfte gerade etliche Tolkien-Fans entzücken, die Celeborn bereits während der kompletten ersten Staffel sehnlichst vermisst hatten.

Excl: Celeborn will be in silver, dark blue and gold costumes in ‘The Rings of Power’ season 2



By @burdettvipic.twitter.com/hJ8T7fVub6 — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) July 16, 2023

Auch weil die Serie im Zweiten Zeitalter angesiedelt ist, wo Celeborn schon längst an der Seite von Galadriel hätte stehen sollen. In „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ gab es indes ein Gespräch zwischen Galadriel und dem Menschenjungen Theo, wo sie ihm erklärt, dass sie Celeborn für tot hält, seitdem er hinaus in den Krieg zog. Man kann nun also gespannt sein, wie man Galadriels Gatten storytechnisch in die zweite Staffel einbauen wird.

Erfahren werden wir dies allerdings erst im kommenden Jahr. Denn der Start der zweiten Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ ist auf 2024 grob terminiert.

