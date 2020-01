Autor: Bernhard Trecksel

'Der Herr der Ringe' – Darsteller der Serie stehen fest: Die Fans sind aus dem Häuschen, seit bekannt wurde, dass sich Streaming-Gigant Amazon Prime die Rechte am „Der Herr der Ringe“-Universum gesichert hat. Nächsten Monat soll mit der Produktion begonnen werden, bevor die Serie 2021 anläuft, und nun wurde endlich die offizielle Besetzung des neuen Formats von Amazon bekanntgegeben. Gleich zwei der Darsteller der Fantasy-Serie haben dabei auch schon an der Erfolgsserie „Game of Thrones“ mitgewirkt.

Robert Aramayo spielte dort den jungen Eddard Stark, während Joseph Mawle als Benjen Stark zu sehen war. Aramayo wird in der Serie den Charakter Beldor verkörpern. Es wurde der erste Schwung weiterer Schauspieler offenbart, die an „Der Herr der Ringe“ beteiligt sein werden: Dazu gehören Owain Arthur („A Confession“), Nazanin Boniadi („Bombshell“), Tom Budge („The Proposition”), Morfydd Clark („Dracula“) sowie Ema Horvath („The Gallows Act II“).

In weiteren Rollen werden zu sehen sein: Ismael Cruz Córdova („The Undoing“), Markella Kavenagh („The Cry“), Tyroe Muhafidin („Wanderlust“), Megan Richards („Caravan“), Dylan Smith („I am the Night“), Charlie Vickers („Medici“) sowie Daniel Weyman („A Very English Scandal”).

Amazon zu dem Casting, in dem aus fünf Millionen (!) Teilnehmern ausgewählt wurde:

„Nach einer umfangreichen weltweiten Suche freuen wir uns, endlich die erste Gruppe von brillanten Darstellern zu enthüllen, die in Amazons 'Der Herr der Ringe'-Serie auftreten werden. Diese außergewöhnlich talentierten Frauen und Männer sind mehr als nur unsere Schauspieler: Sie sind die neuesten Mitglieder einer immer größer werdenden kreativen Familie, die nun unermüdlich daran arbeitet, Mittelerde für Fans und Publikum weltweit neu zum Leben zu erwecken.“

Mit einem Budget von knapp einer Milliarde Euro wird das „Der Herr der Ringe“-Universum aus dem Hause Amazon wohl die teuerste Serie aller Zeiten hervorbringen. Man darf also gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt.

Quelle: unilad.co.uk