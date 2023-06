Der Herr der Ringe 4: Wiedersehen mit den Original-Stars möglich – Nach über zwei Dekaden seit dem ersten Film „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ der epischen Fantasy-Trilogie von Peter Jackson hat sich nichts am Hype um die Verfilmung des ruhmreichen Romans von J. R. R. Tolkien geändert. Auch die dreiteilige High-Fantasy-Filmadaption „Der Hobbit“ war ein riesiger Erfolg.

Erst im letzten Jahr brachte Amazon dann obendrein seine eigene Serie „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ auf den Markt. Zur Freude aller „HdR“-Fans gab das Studio Warner Bros. Discovery kürzlich bekannt, dass es auch in Zukunft auf der großen Leinwand zurück nach Mittelerde gehen wird. So plant man gleich mehrere Kinofilme, die auf „Der Herr der Ringe“ von J.R.R. Tolkien basieren werden.

Ein Wiedersehen mit einigen der Original-Stars?

Zwar handelt es sich bei den kommenden Fantasy-Abenteuern nicht um direkte Fortsetzungen zu Peter Jacksons Trilogie, dennoch besteht die Chance, dass Fans einige der Original-Stars wiedersehen könnten. Denn die geplanten Filme von Warner Bros. sind im dritten Zeitalter angesiedelt. Heißt: In derselben Ära, in der sowohl die Original-Trilogie von Peter Jackson spielt, als auch die „Der Hobbit“-Trilogie angesiedelt ist.

Ja, in Ordnung, die zeitliche Einordnung rund um das dritte Zeitalter ist mehr als vage, da diese ja über 3000 Jahre umfasst. Aber dennoch, die Chance ist recht groß, dass Warner Bros. einige der beliebten Figuren von damals zurückbringt, die in den neuen Filmen eine Rolle spielen könnten. Wohl auch, um auf diese Weise eine gute Verbindung aufbauen zu können mit den all den Millionen „HdR“-Fans.

Peter Jackson kann sich erneute Mitarbeit vorstellen

Wenn man den Blick dazu noch auf die Amazon-Serie richtet, die im zweiten Zeitalter spielt und bereits einige bekannte Figuren mit eingebaut hat, wird Warner Bros. das wahrscheinlich ebenso tun. Auch wenn bis dato keine konkreten Details zu den kommenden „Herr der Ringe“-Filmen bekannt sind, dürfen wir uns auf neue Geschichten aus dem Tolkien-Universum freuen. Ob Peter Jackson selbst für die neuen Kinofilme zurückkehren wird, ist noch offen.

Allerdings hat Jackson gegenüber „Deadline“ verlauten lassen, dass man nicht abgeneigt sei und man auch schon in Kontakt stehe. Jackson: „Warner Bros. und Embracer haben uns während des gesamten Prozesses immer auf dem Laufenden gehalten. Wir sind gespannt, mit ihnen über ihre Pläne und die Zukunft des Franchises zu sprechen.“

Quelle: film.tv