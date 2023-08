"Der Film, nach dem jeder verlangt“: Tom Cruise feilt an düsterem Geheim-Projekt – Sein Name ist ein Garant, bürgt wie kaum ein zweiter in Hollywood für filmische Mega-Erfolge: Tom Cruise. Zuletzt räumte er mit „Top Gun: Maverick“ alles ab, nun steht er mit dem aktuellen Teil von „Mission: Impossible“ schon wieder in den Kinos. Keine Frage, der Mann beherrscht gewaltige Unterhaltungsfilme, welche die Massen bewegen. Doch er hat laut Medienberichten ein neues Eisen im Feuer – eines, das eine härtere, dunklere Gangart vorlegen soll.

Bei „Filmstars“ berichtet man von einer Zusammenarbeit zwischen Tom Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie. Wer Tom Cruise kennt, weiß, dass der Mann zwar vornehmlich auf Blockbuster gebucht zu sein scheint, aber eben auch eine lustige Seite zeigen kann, man denke nur an seine legendären Gastauftritte als bizarrer Produzent in „Tropic Thunder“ oder die Cameo an der Seite von Danny DeVito in der „Austin Powers“-Reihe.

Tom Cruise ist wandelbar, beherrscht noch ein gänzlich anderes Fach:

Düstere Thriller. Etwas unter dem Radar fliegt das Meisterwerk „Collateral“ von Regielegende Michael Mann, in dem Cruise einen knallharten Auftragsmörder mimt – und Jamie Foxx den bemitleidenswerten Taxifahrer, der die menschliche Bestie fahren muss. Ein Spannungsmeisterwerk. Nun ist es so, dass Tom Cruise und Regisseur Christopher McQuarrie bei den „Mission: Impossible“-Teilen 5–8 schon lange zusammenarbeiten.

Ebenjener McQuarrie hat wie von „Filmstarts“ unter Berufung auf „Empire“ berichtet nun offenbart, dass die beiden gemeinsam an einem weiteren Projekt feilen. Dieses soll den inoffiziellen Titel „The Gnarly Movie“ tragen, zu Deutsch in etwa „Der knallharte Film“. Dabei soll es sich um ein Projekt handeln, das jeder wolle – und das nunmehr endlich Wirklichkeit werden soll.

Doch worum handelt es sich dabei – und wann kommt das Ding?

Das ließ der Regisseur noch offen, zumal man derzeit mit anderen Arbeiten beschäftigt ist. McQuarrie stand „Empire“ Rede und Antwort, erläuterte: „Es gibt da einen Film, über den wir sprechen, den Cruise und ich als nächstes machen wollen – oder demnächst.“ Das Projekt gründet sich auf ein Drehbuch, an dem McQuarrie gemeinsam mit Erik Jendresen, dem Skriptautor von „Mission: Impossible - Dead Reckoning“ arbeite, wie er betont.

Im Netz geht für das neue Projekt eben der Name „The Gnarly Movie“ um. Christopher McQuarrie dazu bei „Empire“: „Es ist der Film, nach dem jeder verlangt. Und wir wollen ihn machen.“ An der Idee wird wohl bereits seit Jahren gefeilt, der Film soll etwas liefern, das nicht einmal die „Mission: Impossible“-Reihe hergeben soll, das auch bei den Adaptionen der Thriller um „Jack Reacher“ zugleich nicht vollbracht wurde.

Auf Fans der beiden Filmschaffenden könnte hier ein Fest warten – doch Geduld ist vonnöten:

Denn wann das finale Skript überhaupt Form und „The Gnarly Movie“ Gestalt annimmt, kann derzeit noch gar nicht feststehen: Einerseits tobt immer noch der Autoren- und Darstellerstreik in Hollywood, der ganze Teile der Traumfabrik lahmgelegt hat. Andererseits wird immer noch am zweiten Teil zum derzeit laufenden „Mission: Impossible“ gearbeitet.

Dem Bericht zufolge sind erst 40 Prozent der Dreharbeiten zu „Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 2“ abgeschlossen, zudem folgt noch die Post Production, die bei einem solch gewaltigen Actionspektakel als Zweiteiler ebenfalls viel Zeit und Manpower verschlingt. Es wird also noch sehr lange dauern, bis wir mehr über das Traumprojekt des Duos McQuarrie & Tom Cruise, „The Gnarly Movie“, erfahren. Fest steht jedoch: Es dürfte sich lohnen.

