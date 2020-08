Bei der Masse an Reboots alter Klassiker verliert man mittlerweile den Überblick. Neuverfilmungen können dabei manchmal ein Segen sein, aber meistens entpuppen sie sich als Fluch. Nun steht wohl der nächste Kultfilm auf dem Programm, dem man ein Reboot gönnen will. Die Rede ist vom legendären und bis heute unerreichten Horror-Klassiker „Der Exorzist“ von William Peter Blatty aus dem Jahre 1973.

Ein Film, der zu den einflussreichsten Streifen des Genres zählt und heute noch so gruselig und bösartig ist wie damals. Sich da heranzuwagen ist schon echt mutig. Zumal sowohl die Serie zu „Der Exorzist“ als auch die Nachfolger des Kultfilms nicht überzeugen konnten, wobei „Der Exorzist III“ noch ganz in Ordnung war.

Nun wurde jedenfalls bekannt, dass die Produktionsfirma Morgan Creek noch einmal das Franchise aufleben lassen will – mit der besagten Neuverfilmung. Leider sind noch keine Details bekannt. Wir sind gespannt, wer hier als Regisseur in Erscheinung tritt und wer am Ende zum Cast gehören wird.

So oder so wird es schwer, diesem altehrwürdigen Exorzisten-Klassiker das Wasser reichen zu können. Aber schauen wir mal, was da am Ende bei rauskommt. Entweder wird es ein echter Hit oder dieser Reboot versinkt in den Tiefen der Hölle, wir werden es sehen.



Sollte jemand vom jüngeren Publikum diesen Klassiker nicht kennen, nachfolgend der Plot in Kurzform: Regan MacNeill, zwölfjährige Tochter der berühmten Filmschauspielerin Chris MacNeill, leidet seit kurzem unter hysterischen, von heftigen Krämpfen begleiteten Wutausbrüchen.

Als die versammelte, hochdotierte Ärzteschar Hilflosigkeit demonstriert und die Anfälle eskalieren, sucht Mutter MacNeill die Hilfe katholischer Geistlicher. Zwei herbeieilende Jesuitenpater diagnostizieren teuflische Besessenheit und verschreiben dem Teenager einen klassischen Exorzismus. Der alte Kampf zwischen Gut und Böse entfacht.

Quelle: moviebreak.de