Der Exorzist: Bekenntnis - Neuer Trailer zum Sequel des Horror-Kults – Das lange Warten auf die Fortsetzung des Horror-Klassikers „Der Exorzist“ von 1973 nähert sich seinem Ende. Mit der Veröffentlichung des neuesten, furchteinflößenden Trailers und Hauptplakats für „Der Exorzist: Bekenntnis“ steigen die Erwartungen. In dem neuen Werk ist die Besessenheit zweier junger Mädchen das Herzstück des Gruselns.

Im Trailer zu „Der Exorzist: Bekenntnis“ werden mehrere visuelle und narrative Elemente präsentiert, die an das Original von William Friedkin erinnern. So ist Ellen Burstyn, die im ersten Film die Rolle der Chris MacNeil spielte, im Trailer zu sehen. Im vorigen Trailer wurde zudem auch ein Bild von Regan, der Filmtochter von Chris MacNeil gezeigt, gespielt von Linda Blair im Original. Gerüchte lassen verlauten, dass Blair möglicherweise einen Cameo-Auftritt haben könnte.

Erfahrung in der Wiederbelebung klassischer Horrorfranchises

David Gordon Green, der Regisseur von „Der Exorzist: Bekenntnis“, hat bereits Erfahrung in der Wiederbelebung klassischer Horrorfranchises. Zusammen mit Produzent Jason Blum war er für die Neuauflegung des „Halloween“-Franchise verantwortlich. Die Story des kommenden Films konzentriert sich auf Victor Fielding und seine Tochter Angela. Nach dem Verschwinden von Angela und ihrer Freundin Katherine beginnt eine Reihe von Ereignissen, die Victor dazu zwingen, sich einer düsteren Macht zu stellen.

Angesichts des Kultstatus des Originalfilms sind die Erwartungen an „Der Exorzist: Bekenntnis“ natürlich hoch. Das Original hat eine ganze Generation geprägt und bleibt ein Meilenstein des Horror-Genres. Trotz der langen Zeitspanne von 50 Jahren zwischen den Filmen, verspricht die neue Produktion, modern und dennoch respektvoll gegenüber dem Original zu sein.

Mit dem Erscheinungsdatum am 12. Oktober 2023 markiert „Der Exorzist: Bekenntnis“ eine lange erwartete Fortsetzung in der Welt des Horror-Kinos. Die veröffentlichten Trailer und Plakate dienen als Appetithappen für das, was im finalen Film zu erwarten ist. Bis dahin bleibt nur die Spekulation und die Erwartung, was „Der Exorzist: Bekenntnis“ letztlich auf die große Leinwand bringen wird.