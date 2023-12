"Der Bachelor": RTL verkündet große Änderung für Staffel 14 – Das RTL-Format "Der Bachelor" geht demnächst in die inzwischen 14. Staffel. Allerhöchste Zeit also, das bewährte Konzept ein wenig aufzupeppen. Das dachten sich auch die Verantwortlichen des Senders und überraschen mit einer großen Ankündigung, welche die Dating-Show gehörig umkrempeln dürfte.

Normalerweise zieht eine Gruppe Single-Frauen für einige Wochen in eine Villa, um dort um die Gunst eines einzigen Junggesellen zu buhlen, der sich entsprechend wie der Hahn im Korb fühlen darf. Nach einer ganzen Reihe von Dates, Flirtereien und mehr oder weniger tiefsinnigen Gesprächen entscheidet der Bachelor dann in der Nacht der Rosen, wer bleibt und wer gehen muss, bis schließlich die eine Herzensdame gefunden ist.

In der nächsten Staffel wird es aber nun zwei Bachelors geben, so dass die Sendung ab 2024 dann auch "Die Bachelors" heißt.

In einer Pressemitteilung verspricht RTL "die doppelte Dosis Gefühle, Dating-Spaß und Drama". Weiter heißt es: "Es wird also mehr gedatet, mehr geknutscht und mehr gekämpft als jemals zuvor. Für die zwei Bachelors steigt der Druck: Wer kommt bei den Ladys besser an? Kommt es zu einem hitzigen Konkurrenzkampf untereinander oder entsteht eine Bromance, in der sich die Liebessuchenden gegenseitig Tipps geben? Alles ist möglich…"

Der Sender kündigt außerdem noch eine weitere Premiere an: "Bereits in Deutschland starten die Dates, denn beide Bachelors dürfen vor ihrer großen Reise auf Tuchfühlung gehen. Wer entspricht ihren Vorstellungen, mit wem sind sie auf einer Wellenlänge und bei welchem Blind Date ist bereits klar, dass nicht mehr draus wird?"

Am Ende bleiben dann 22 Single-Ladys, die gemeinsam mit den beiden Bachelor-Buben nach Südafrika fliegen dürfen, um dort das (hoffentlich) große Glück zu finden.

Der Starttermin der 14. Staffel ist noch nicht bekannt – lediglich, dass es im Frühjahr 2024 losgehen soll. Wer die zwei Bachelors sind, soll in Kürze öffentlich gemacht werden.

