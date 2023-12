Der Baader Meinhof Komplex: Deutscher Film-Klassiker 2024 neu im Kino – Kino-Liebhaber aufgepasst: auch gibt es wieder Kultstreifen und Film-Klassiker die im Zuge der „Best of Cinema“-Kinoreihe zurück auf die große Leinwand wandern. Ein ganz besonderes Schmankerl für das erste Halbjahr 2024 ist das Comeback des deutschen Films „Der Baader Meinhof Komplex“ – eine Chance, diesen modernen Klassiker in atemberaubender Restaurierung zu erleben.

„Der Baader Meinhof Komplex“, veröffentlicht im Jahr 2008, ist ein eindringliches Porträt der Ereignisse rund um die Rote Armee Fraktion (RAF) in den 1970er Jahren. Die Handlung fokussiert sich auf die radikalisierte Jugend Deutschlands, angeführt von Andreas Baader, Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin. Sie kämpfen gegen das, was sie als neues Gesicht des Faschismus sehen – die Politik der USA in Vietnam, im Nahen Osten und der Dritten Welt.

Deutsches Thriller-Drama gespickt mit deutschen Stars

Dieser packende Thriller wurde von Uli Edel inszeniert und von Bernd Eichinger produziert. Das Drehbuch, welches sich eng an Stefan Austs Sachbuch anlehnt, verzichtet bewusst auf eine durchgehende Erzählstruktur oder identifikatorische Charaktere. Dadurch wird eine objektive und ungeschönte Darstellung der Ereignisse gewährleistet.

Mit deutschen Stars wie unter anderen Moritz Bleibtreu, Johanna Wokalek, Martina Gedeck, Alexandra Maria Lara, Bruna Ganz und Jan Josef Liefers sowie Tom Schilling brillant besetzt, bietet „Der Baader Meinhof Komplex“ durch die Bank weg eine starke schauspielerische Leistung. Der Film, einer der teuersten Produktionen im deutschsprachigen Raum, konnte damals zweieinhalb Millionen Kinobesucher anlocken.

„Der Baader Meinhof Komplex“ ist am Dienstag, den 2. April 2024 in seiner restaurierten Fassung noch mal im Kino zu sehen.