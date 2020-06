Deep Blue Sea 3: Neuer Hai-Schocker aus den Fluten aufgetaucht – Seinerzeit avancierte der erste Mutanten-Hai-Streifen „Deep Blue Sea“ unter Tierhorror-Fans rasch zum Liebling. Der Mix aus gut budgetiertem Kinofilm, besetzt mit Größen wie Samuel L. Jackson, und einer Story direkt aus dem Handbuch für B-Filme kam an. Mittlerweile ist „Deep Blue Sea 3“ in der Mache, zu dem es nun den Trailer gibt.

Im ersten Film waren es noch überzüchtete, gewaltige Mako-Haie mit verpflanztem menschlichen Hirngewebe, die brutal und gerissen handelten. Teil zwei setzte dann auf die mittlerweile als Menschenfresser verschrienen Bullenhaie, die gerne auch mal Brack- und Süßgewässer hochschwimmen. In „Deep Blue Sea 3“ sind sie noch schlimmer geworden.

Denn in Teil zwei sind sie entkommen und verfolgen seitdem ihre evolutionären Ziele: Sich zu vermehren, wie jede andere Tierart. Nur nicht untereinander, wie man annehmen sollte, sondern mit Großen Weißen Haien. Das, was dabei herauskommt, ist ein Albtraum, der die Ozeane unsicher macht.

In der Handlung von „Deep Blue Sea 3“ geht die Meeresbiologin Emma Collins dem unfreiwillig auf den Grund:

Gemeinsam mit ihrer Crew hat sie ein ozeanisches Labor über einer versunkenen Insel Stadt errichtet, um dort das erste weltweit bekanntgewordene Paarungsgebiet weißer Haie zu studieren. Doch die veränderten Bullenhaie sind schon da.

Emmas Geldgeber, Richard Lowell, sieht in den aggressiven Eroberern den Schlüssel dazu, die Intelligenz des Menschen zu verbessern – und natürlich will er dieses Geheimnis profitbringend an den Meistbietenden verschachern.

Jetzt sind Emma und ihre Crew auf zerbröckelnden Stelzenhäusern nur wenige Meter über der Wasseroberfläche gefangen, eingepfercht zwischen menschlichen Raubtieren über – und perfekten Jägern unter Wasser. „Deep Blue Sea 3“ soll am 28. Juli digital verfügbar sein, auf Blu-Ray soll der Film am 25. August erscheinen.