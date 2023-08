Deadpool 3: Kinostart von Marvel-Blockbuster offenbar verschoben – Die ersten beiden „Deadpool“-Filmen gingen durch die Decke und haben sich eine unglaublich gigantische Fangemeinde aufgebaut. Da war die Freude natürlich riesig, als die Kinofortsetzung des irren Comic-Psychopathen mit „Deadpool 3“ offiziell angekündigt wurde. Selbstverständlich mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, der sich auch im dritten Teil wieder den Anzug des anarchischen Anti-Superhelden überzieht.

Der Starttermin von „Deadpool 3“ war bis dato für den 1. Mai 2024 terminiert. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten. Denn offenbar hat Disney diesen Starttermin ersatzlos gestrichen … vorerst. Dies soll aus einer Präsentation des Studios hervorgehen, die man Disneys Investoren vorgelegt hat. Diese Präsentation gibt eine Übersicht über alle Disney-Filme, die das renommierte Studio für die Zeit von September 2023 bis Juni 2024 vorgesehen hat.

Auch „Deadpool 3“ vom Streik in Hollywood betroffen

Und dabei tauchte eben „Deadpool 3“ nicht mehr auf. Wenn man allerdings auf den weiter andauernden Streik in Hollywood schaut, verwundert das nicht. Denn der Streik der Autorinnen und Autoren, aber auch von etlichen Schauspielerinnen sowie Schauspielern, hat für unzählige Verzögerungen und Verschiebungen bei Serien und Filmen gesorgt. Ein Ende des Streiks ist zudem noch nicht in Sicht. Heißt dann nun wohl auch für „Deadpool 3“, dass sich Fans länger als erhofft auf eine Veröffentlichung im Kino einstellen müssen.

Begonnen hatten die Dreharbeiten für die Fortsetzung im Mai 2023 in London unter der Regie von Shawn Levy, der zuletzt bereits erfolgreich mit Hauptdarsteller Ryan Reynolds in den Filmen „Free Guy“ und „The Adam Project“ zusammenarbeitete. Bekannt ist, dass neben Ryan Reynolds in seiner ikonischen Rolle als Deadpool auch kein Geringerer als Hugh Jackman als Wolverine zum dritten Teil dazu stoßen wird.

Der erste Film der sechsten MCU-Phase

Eine geniale Kombination zweier Fan-Lieblinge, die reichlich Potenzial mitbringt, irre Action, aber auch eine unterhaltsame Dynamik abzuliefern. Ihnen gegenüber wird die britische Schauspielerin Emma Corrin („The Crown“) stehen, die in „Deadpool 3“ die Schurkenrolle übernehmen wird. Übrigens wird „Deadpool 3“ der erste Film der sechsten MCU-Phase sein. Dass es dabei seichter zur Sache gehen wird, davon ist nicht auszugehen. Denn Teil drei hat aktuell ein R-Rating bekommen.

Quelle: filmstarts.de