Deadpool 3: Fortsetzung kommt eher ins Kino als erwartet – Feuer frei – Fans dürfen sich auf die Fortsetzung des irren Comic-Psychopathen im Kino freuen. Auch wenn es noch ein Weilchen hin ist, hat Deadpool garantiert wieder seine Pistolenkugeln mit Worten wie „reichlich Spaß“, „blutiges Spektakel“ und „dreckige Sprüche“ graviert. Selbstverständlich zieht sich Ryan Reynolds auch im dritten Teil wieder den Anzug des anarchischen Anti-Superhelden über.

Wir verraten euch alle bis dato bekannten Details zu „Deadpool 3“, dessen Kinostart nun sogar vorgezogen wurde. In den letzten fünf Jahren seit dem letzten „Deadpool“-Streifen ist einiges passiert. So wurde mittlerweile 21st Century Fox von Disney übernommen und deshalb geht die gesamte „Deadpool“-Reihe über in das Marvel Cinematic Universe (MCU). Ob dies merkliche Änderungen für den großmäuligsten und verrücktesten Söldner-Psycho im Marvel-Kosmos bringt, ist noch nicht bekannt.

Kinostart vorgezogen

Seit Mai 2023 haben in London jedenfalls die Dreharbeiten zu „Deadpool 3“ begonnen: Unter der Regie von Shawn Levy, der zuletzt bereits erfolgreich mit Hauptdarsteller Ryan Reynolds in den Filmen „Free Guy“ und „The Adam Project“ zusammenarbeitete. Der eigentliche Starttermin wurde von Disney auf den 8. November 2024 gesetzt, wobei dies nun wieder Geschichte ist.

So ist der neue US-Termin für „Deadpool 3“ auf den 4. Mai 2024 vorverlegt worden. In diesem Zeitraum dürfte dann auch der dritte „Deadpool“ in die deutschen Kinos wandern. Bekannt ist, dass neben Ryan Reynolds in seiner ikonischen Rolle als Deadpool auch kein Geringerer als Hugh Jackman als Wolverine zum dritten Teil dazustoßen wird. Eine geniale Kombination zweier Fan-Lieblinge, die reichlich Potenzial mitbringt, irre Action aber auch eine unterhaltsame Dynamik abzuliefern.

Deadpool 3 bekommt R-Rating

Ihnen gegenüber wird die britische Schauspielerin Emma Corrin („The Crown“) stehen, die in „Deadpool 3“ die Schurkenrolle übernehmen wird. Übrigens wird „Deadpool 3“ der erste Film der sechsten MCU-Phase sein. Das es dabei seichter zur Sache gehen wird, davon ist nicht auszugehen. Denn Teil drei hat aktuell ein R-Rating bekommen.

Daher ist schwer davon auszugehen, dass es auch in der Fortsetzung alles andere als zimperlich zur Sache gehen wird. Nun bleibt vorerst nur auf den ersten Trailer zu warten, sowie auf Details zum Plot.

Quelle: tvspielfilm.de