„Deadpool 3“: Erste Bilder zeigen ikonisches Heldenkostüm – Nachdem lange Zeit nicht einmal sicher war, dass der Film überhaupt kommt, macht „Deadpool 3“ inzwischen erstaunlich viel von sich Reden. Die Gerüchteküche brodelt förmlich und eines davon hat sich nun endlich bewahrheitet. Nicht nur wird Hugh Jackman abermals in die Rolle des Wolverine schlüpfen, sondern dabei auch in den ikonischen gelb-blauen Anzug, für den er im Comicuniversum seit jeher bekannt ist.

Obwohl sich die Macher der bisherigen „X-Men“-Filme des ursprünglichen Looks des wohl beliebtesten Mutanten der Superheldengeschichte sehr wohl bewusst waren, wurden die diesbezüglichen Wünsche der Fans nicht erhört. Lediglich ein kleiner Scherz hatte es in den ersten Teil aus dem Jahr 2000 geschafft, eine Deleted Scene aus „Wolverine: Weg des Kriegers“ von 2013 zeigt den Anzug schließlich in einem Koffer.

Aus Sicht der Filmschaffenden hätte ein derart narzisstisches Kostüm nicht zu dem Logan aus dem Kinouniversum gepasst, die Macher von „Deadpool 3“ sehen das aber offenbar ganz anders. Das beweist zumindest ein kürzlich veröffentlichtes offizielles Foto, welches Ryan Reynolds und Hugh Jackman in ihren Kostümen als Deadpool und Wolverine zeigt – und siehe da: Wolverine trägt das originale Comic-Outfit.

Zuvor war ein Video von den Dreharbeiten zu einem Kampf zwischen den beiden Superhelden geleakt worden – daher wohl auch der augenzwinkernde Kommentar zu dem nun offiziellen Posting: „Now in Hugh Res“.

Now in Hugh Res pic.twitter.com/UiuoaECMVp — Deadpool Movie (@deadpoolmovie) July 10, 2023

Man darf gespannt sein, welche Geschichte der Film zu dem Thema zu erzählen haben wird. Experten sind sich sicher, dass „Deadpool 3“ das derzeit so beliebte Multiversums-Thema aufnehmen wird, was diverse Cameos und Comebacks vieler Marvel-Figuren ermöglichen dürfte.

Ab dem 1. Mai 2024 wissen wir mehr.

Dann nämlich soll der vom Regisseur Shawn Levy inszenierte Film hierzulande in den Kinos starten. Neben Ryan Reynolds und Hugh Jackman als Wade Wilson bzw. James „Logan“ Howlett wird sich in „Deadpool 3“ abermals Morena Baccarin als Wades große Liebe Vanessa die Ehre geben. Ebenfalls mit dabei sind Brianna Hildebrand und Stefan Kapičić als Negasonic Teenage Warhead und Colossus sowie Karan Soni als Dopinder und Leslie Uggams als Blind Al.

Als bislang noch unbekannter Bösewicht wird „The Crown“-Star Emma Corrin ihr Debüt in der Reihe geben, glaubt man den Gerüchten, werden außerdem Ben Affleck als Daredevil und Jennifer Garner als Elektra zurückkehren.

Quelle: filmstarts.de