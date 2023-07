Deadpool 3: Dreharbeiten wurden gestoppt – Seit Jahren fiebern die Fans der Fortsetzung zweier Marvel-Überraschungshits im Kino entgegen. Die ersten beiden „Deadpool“-Teile spielten sich rasch in die Herzen aller, die ihre Comicverfilmungen gerne mit mehr als nur einer Prise Humor genießen. Nun warten die Comicfans schon lange auf „Deadpool 3“, der neben dem Titelhelden dieses Mal auch mit Klingenmutant Wolverine aufwarten soll. Doch es gibt enttäuschende Neuigkeiten.

Nicht nur Ryan Reynolds wird seine Paraderolle als nahezu unsterblicher Söldner mit dem losen Mundwerk namens Deadpool im dritten Teil wieder aufnehmen. Groß war die Freude der Fans, als bekannt wurde, dass Hugh Jackman einmal mehr den Wolverine für diesen Film geben würde, nachdem er sich doch eigentlich längst von der Rolle verabschiedet hatte. Dann erfuhren wir vor kurzem, dass Jennifer Garner ebenfalls eine Marvel-Rolle wieder aufnehmen wird: Elektra kehrt zurück.

20 Jahre nach ihrem Auftritt in „Elektra“ kommt Garner also als Antiheldin zurück:

Ihren ersten Auftritt feierte sie in „Daredevil“ an der Seite von Ben Affleck, der in diesem Streifen wiederum Daredevil, den namensgebenden blinden Rächer der Nacht verkörperte. Nun hörten wir unlängst von Gerüchten, Affleck sei ebenfalls am Set von „Deadpool 3“ gesichtet worden, könnte wieder den blinden Rächer spielen – Daredevil und Elektra an der Seite von Deadpool und Wolverine, was für ein klassisches Heldenpaket. Doch wird es damit nichts werden, selbst wenn sich alle Gerüchte bewahrheiten sollten.

Zumindest vorerst: Denn noch immer tobt der Streik der Gewerkschaft der US-Drehbuchautoren und Darsteller der Gewerkschaft SAG-AFTRA und der Writer’s Guild of America. Und ausgerechnet „Deadpool 3“ gehört neben zahlreichen Staffeln von TV-Serien zu den Leidtragenden des Arbeitskampfes der US-Unterhalter. Betroffen sind derzeit etwa die kommende Staffel der Netflix-Erfolgsserie „Stranger Things“ oder auch die klassische Comedyshow „Saturday Night Live“ auf NBC.

Anfänglich konnte „Deadpool 3“ die gefährlichen Fahrwasser des Streiks umschiffen:

Die Produktion lief in den ersten Wochen ungestört, wie „Variety“ berichtet. Doch nun wirkt sich der Streik mehr und mehr auf große Produktionen aus – und der Dreh von „Deadpool 3“ wurde vorerst komplett gestoppt. Die gesamte Branche in Hollywood befindet sich derzeit in Aufruhr, neben den Autorenstreiks, die neben unzureichender Bezahlung auch die potentielle Bedrohung tausender Arbeitsplätze durch Künstliche Intelligenzen monieren, werden auch mehr und mehr Stimmen von Schauspielern und Synchronsprechern lauter.

Auch diese spüren die technologischen Veränderungen und den Wind, der diesem keineswegs immer erwünschten Fortschritt vorausgeht – bereits jetzt können künstliche Intelligenzen genutzt werden, um Schauspieler, deren Gesichter und Stimmen, überzeugend zu imitieren. Die Gewerkschaft SAG-AFTRA umfasst 160.000 Menschen aus der darstellenden Kunst, keineswegs nur Autoren, sondern auch Schauspieler, Moderatoren, Talkshow-Hosts, DJs, Journalisten und Stuntleute.

Sie alle sind in Aufruhr und verlangen bessere Bedingungen und Versicherungen seitens der Studios, dass man ihre Gesichter und Stimmen nicht einfach verwertet und sie fairer bezahlt:

Am 12. Juli beendete man die Verhandlungen mit den großen Hollywood-Studios und ging in den Streik, insbesondere, nachdem namhafte Hollywood-Produzenten und Studiobosse Äußerungen getätigt hatten, wonach man Streikende einfach „bis zum Vertragsende hinhalten“ wolle, sodass diese „ihren Alltag nicht mehr bezahlen können“, „ihre Häuser verlieren“ und notgedrungen zu ihren Brötchengebern „zurückkriechen“ würden.

Seitdem gehen harte Statements um die Welt, etwa von Hollywood-Größe Ron Perlman („Hellboy“, Video dazu im Anschluss) oder Fran Drescher („Die Nanny“), die solche Aussagen als offene Kriegserklärung werten. Für „Free Guy“-Regisseur Shawn Levy bedeutet es jedenfalls, dass sein neuer „Deadpool 3“ vorerst nicht weiter gedreht werden kann. Der Film soll den Plänen zufolge am 3. Mai 2024 in die Kinos einziehen – ein Termin, der jetzt wohl kaum noch gehalten werden kann, bis der Dreh weitergeht. Die Fans werden sich weiter gedulden müssen.

Quelle: variety.com