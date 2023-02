„Dead for a Dollar“ – Film-Kritik – Für alle Fans von bleihaltigen Western steht seit langem wieder mit „Dead for a Dollar“ ein echtes Highlight auf dem Programm für das Heimkino. Dies von keinem Geringeren als Kultregisseur Walter Hill, der sich hier auf einen Western in bester Old-School-Manier fokussiert hat. Obendrein hat man für „Dead for a Dollar“ einen beachtlichen Cast gewinnen können. So kehrt Christoph Waltz nach „Django Unchained“ ins Western-Genre zurück.

Zudem stehen auch Rachel Brosnahan, Hamish Linklater, Benjamin Bratt und Willem Dafoe vor der Kamera. In „Dead for a Dollar“ geht es um den Kopfgeldjäger Max Borlund, gespielt von Christoph Waltz. Max ist auf einer Mission nach Mexiko. Denn dorthin wurde die Ehefrau seines Auftraggebers entführt, die es zu befreien gilt. Doch sein langer Ritt hoch zu Ross dorthin gestaltet sich alles anderes als einfach.

Wenn sich die Wege von Verbrechern und einem Kopfgeldjäger kreuzen

Denn das mexikanische Grenzgebiet wird vom berüchtigten Tiberio Vargas kontrolliert, der eine Chance wittert, aus der brenzligen Situation der Gringos Profit zu schlagen. Der skrupellose Kriminelle Joe Cribbens ist ebenso auf dem Weg nach Mexiko, um nach einem langen Gefängnisaufenthalt ein neues Leben anzufangen. Doch er hat noch eine Rechnung mit dem Kopfgeldjäger offen.

Und so kommt es, wie es kommen muss, und die Wege der beiden Männer kreuzen sich. Walter Hill hat mit „Dead for a Dollar“ einen herrlich kernigen Western inszeniert. Einen Film ohne viel Brimborium, ohne wilde Schnitte oder CGI-Bombast, sondern einen gradlinigen, mitreißenden und überaus atmosphärischen Streifen. Dieser wurde gespickt mit pointierter aber stets fesselnder Action.

„Dead for a Dollar“ lässt die Muskeln spielen

Das sorgt für beste Western-Unterhaltung, die trotz eines nur grundsoliden Plots unheimlich gut bei der Stange hält. Was auch am Cast liegt, allen voran Christoph Waltz als knurriger Kopfgeldjäger. Denn alle Figuren im Film agieren sehr authentisch, machen Fehler und sind daher sehr nahbar. „Dead for a Dollar“ lief zwar nie im Kino und rollte deshalb komplett unter dem Radar durch.

Doch im Heimkino kann der Streifen nun endlich seine Muskeln spielen lassen. Schließlich bekommen Genrefans hier einen der stärksten Western der letzten Jahre zu sehen.

Dead for a Dollar (Splendid Film/WVG) – VÖ: 24. Feb. 23