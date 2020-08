Am kommenden Samstag, den 22. August, findet der DC FanDome statt. Mit der gigantischen virtuellen Erlebniswelt wird das DC Universum 24 Stunden lang zum Leben erweckt. Das mit zahlreichen Stars, Filmemachern und Kreativen hinter den Lieblingsfilmen, -Serien, -Spielen und –Comics aus dem DC-Universum.

Während der Veranstaltung wird es auch neue Ankündigungen rund um WB Games, Film- und TV-Produktionen geben. Welche das sind, ist noch nicht bekannt. Jetzt gibt es auch einen Trailer zum DC FanDome, der prächtig auf das Großevent einstimmt.

Der DC Fandome 2020 Warner Bros. startet pünktlich um 19 Uhr und alle Fans weltweit können kostenfrei von zu Hause aus dabei sein. Im DC FanDome kommen all die beliebten Superhelden und -schurken zusammen und feiern Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des DC Universums.

Mit von der Partie: Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, der Snyder-Cut von Justice League, Lucifer, Pennyworth, SHAZAM!, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO!, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsiders sowie Wonder Woman 1984.

Der DC FanDome ist der perfekte Ort, an dem Fans mit Spannung erwartete Ankündigungen und die neuesten Nachrichten erfahren, exklusives Filmmaterial zu sehen bekommen und in Themenwelten eintauchen können, die für jeden Geschmack etwas bieten – für Film- und Serien-Superfans ebenso wie für Gamer, Comicleser, Familien und Kinder.

Bei der virtuellen Convention erhalten Fans aus aller Welt zudem Zugang zu lokalisierten Veranstaltungen in ihrer jeweiligen Landessprache. Das bedeutet: Ganz gleich, wo die Fans leben, welcher Altersgruppe sie angehören oder wo ihre speziellen Vorlieben liegen – es ist für jeden etwas dabei. Der Mittelpunkt des DC FanDome ist übrigens die „Hall of Heroes“: Hier gibt es spezielle Programme, Panels und Überraschungen aus einer Vielzahl von Filmen, TV-Serien und Games zu erleben.

Nachfolgend die wohl spannendsten Panels: