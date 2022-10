Das Warten hat ein Ende: Nintendo zeigt Trailer zum Super Mario Film – Groß war die Neugierde unzähliger Nintendo-Fans, als es hieß, dass der berühmteste Klempner der Welt nach dem Flop vor 30 Jahren einen neuen, würdigen (!) Film bekommen würde. Noch interessanter klangen die Ankündigungen, dass man bei Nintendo dafür mit den Animationskünstlern von Illumination zusammenarbeiten und eine besondere Sprecherriege anheuern würde. Am 06. Oktober zeigte Nintendo in einer Videopräsentation überraschend den ersten Teaser-Trailer zu „Der Super Mario Bros. Film“. Viel Vergnügen.

Wir erleben in dem Clip gleich zwei Ankünfte: So sehen wir Bösewicht Bowser, seine Koopa-Schildkrötenarmee und seinen bebrillten Hofzauberer, wie sie mit einer gewaltigen fliegenden Festung landen und auf feurige Weise eine Pinguinburg überfallen – und deren Truppen ihrerseits chancenlos bleiben. Dann wechselt die Szenerie zur Ankunft von Mario im Pilzkönigreich.

Eine astreine Origin-Story, so wirkt es, die im Erfolgsfall Potenzial für weitere Teile bergen könnte:

Dass der Film das Zeug dazu haben könnte, offenbart der kurze Einblick, dem es weder an augenzwinkerndem Humor noch an epischem Bombast mangelt, deutlich. Bei der ersten Ankündigung hatte Nintendos Netzgemeinde eher verhalten bis belustigt auf die Tatsache reagiert, dass Hollywood-Star Chris Pratt („Guardians of the Galaxy“, „Jurassic World“) den Mario, Comedian und Metal-Mucker Jack Black hingegen Bowser sprechen soll. Auch der Rest der US-Sprecherriege birst vor einschlägiger Prominenz:

Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson und Sebastian Maniscalco werden Sprechrollen bekannter Figuren aus dem Pilz-Universum in „Der Super Mario Bros. Film“ übernehmen. Im Deutschen sind zumindest im Trailer schon die entsprechenden bekannten Synchronsprecher von Pratt und Black zu hören. Als Regisseur des Ganzen fungierten Aaron Horvath und Michael Jelenic („Teen Titans Go! To the Movies“).

Produziert hat neben Illuminations Boss Chris Meledandri („Ice Age“) unter anderem Marios Vater, Shigeru Miyamoto, persönlich. Viele Zeichen stehen also darauf, dass „Der Super Mario Bros. Film“ richtig erfolgreich durchstarten könnte.

Einen konkreten Kino-Starttermin gibt es auch schon: den 23, März 2023.