Das Supertalent: Starttermin zur 16. Staffel der Talent-Show steht fest – Das bekannte RTL-Casting-Format „Das Supertalent“ kehrt mit frischem Wind zurück. Die 16. Staffel der Show verspricht, Fans mit einer beeindruckenden Palette an Talenten aus Deutschland und darüber hinaus zu begeistern. Mit dem Start am Samstag, den 27. Januar um 20:15 Uhr, wird die Showbühne wieder zum Schauplatz für außergewöhnliche Darbietungen.

In dieser Staffel erwartet die Zuschauer eine bunte Mischung an Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Von Zauberkünstlern über Sängerinnen bis hin zu talentierten Hunden - die Vielfalt kennt keine Grenzen. Die Jury, bestehend aus den bekannten Gesichtern Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Anna Ermakova und Ekaterina Leonova, wird von den Darbietungen sicherlich gefordert sein. Victoria Swarovski und Jens „Knossi“ Knossalla, das sympathische Moderatoren-Duo, führen durch die spannenden TV-Abende.

Einige der Talente der Auftaktshow

In der Auftaktshow gehören zu den Talenten der Opernsänger Maximilian von Lütgendorff aus Wien, Charlotte Greuel, die mit ihrer Pferde-Imitation beeindruckt, und der Stuntman Alexander Mack aus Winnenden, der einen waghalsigen Stunt plant. Die Tanzgruppe Mystery sorgt für eine Überraschung, da sie erst am Tag des Auftritts von ihrer Teilnahme erfuhr. Diese Staffel umfasst nur drei Vorrunden und ein Finale, die bereits im Dezember 2023 aufgezeichnet wurden.

Die Show kehrt nach einer Pause von über zwei Jahren zurück, mit der Hoffnung, die Zuschauer wieder in ihren Bann zu ziehen. Dieter Bohlen, der in der Vergangenheit als Jurypräsident fungierte, ist wieder Teil der Show, ebenso wie bei „Deutschland sucht den Superstar“. Die Konkurrenz unter den Talenten ist indes groß und die Jury hat die schwierige Aufgabe, die Besten auszuwählen. Jedes Jurymitglied hat die Möglichkeit, den „Golden Buzzer“ zu drücken und seinem Favoriten einen direkten Platz im Finale zu sichern.

Neuerungen der 16. Staffel

Die 16. Staffel von „Das Supertalent“ bringt einige Neuerungen mit sich. So werden manche Kandidaten erst in der Show erfahren, dass sie teilnehmen. Das Studiopublikum spielt in diesem Jahr eine entscheidende Rolle, denn zum ersten Mal entscheiden sie, wer das Supertalent 2024 wird. Moderatorin Victoria Swarovski zur 16. Staffel von „Das Supertalent“:

„Ich freu mich riesig, zum Supertalent zurückzukehren und zusammen mit Knossi an meiner Seite vier Shows moderieren zu dürfen. Knossi und ich hatten schon eine tolle Zeit bei 'Let's Dance', umso schöner wird es, gemeinsam mit ihm und natürlich auch mit Dieter, Bruce, Anna und Ekat auf viele spannende Talente zu treffen. Ich bin schon sehr gespannt und kann es gar nicht erwarten, dass es los geht!“

„Ich freue mich auf vier atemberaubende Shows bei RTL.“

Knossi / Jens Knossalla: „Absoluter Wahnsinn. Ich bin mit dabei beim Supertalent. Ich habe das große Glück, neben Victoria Swarovski moderieren zu dürfen und freue mich auf die Jury, auf das Publikum, aber vor allem auf die Kandidaten. Ich werde euch zur Seite stehen. Ich bin da. Ich passe auf. Alles wird gut. Ich freue mich auf vier atemberaubende Shows bei RTL. Das Supertalent ist wieder da und Knossi ist dabei. Ich freue mich so auf euch.“

Quelle: wunschliste.de