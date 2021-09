Das Rad der Zeit: Erster deutscher Trailer zur Event-Fantasyserie – Seit dem Hype um „Game of Thrones“ ist der Hunger der Fantasy-Jünger nach neuem Material kaum zu stillen. Weiß man auch bei Amazon, wo man gewaltige Saga „Das Rad der Zeit“ für eine Serienvariante gewinnen konnte. Nun ist der erste deutsche Trailer zu dem kommenden Event-Epos erschienen – und geizt nicht mit Bombast. Ob euch die Mega-Produktion abholen kann, dürft ihr mit dem Trailer selbst bewerten.

„Das Rad der Zeit“ ist eine mehrbändige Reihe des Fantasy-Autors Robert Jordan, die nach dem Tod ihres Schöpfers mit dessen Aufzeichnungen von dem heute selbst zum Fantasy-Titanen gereiften Brandon Sanderson fertiggestellt werden durfte. Insgesamt 14 Bände erweckten eine fantastische Welt zum Leben, manche der Romane hatten dabei weit über 1000 Seiten.

Die Handlung von „Das Rad der Zeit“ …

… beginnt harmlos: In dem malerischen Kaff Emond’s Field im Gebiet Two Rivers leben drei junge Männer namens Rand, Matt und Perrin. Die Jugendlichen stehen an der Schwelle zum Erwachsenwerden – dann verändert sich ihr ganzes Leben: Eine Armee Trollocs genannter Tiermenschen fällt über das Dorf her und ein Gemetzel bahnt sich an. Da tritt die Zauberin Moiraine auf den Plan.

Sie gehört zu einer geheimnisvollen Loge unglaublich mächtiger Frauen, die von ihren magischen Türmen aus das Schicksal der Welt im Gleichgewicht halten – und Moiraine schafft es gerade noch, einzugreifen. Der Beginn eines unglaublichen Abenteuers – denn einer der Jungen birgt das Potenzial, der „Wiedergeborene Drache“ zu sein, ein Geschöpf, das die Geschicke der Menschheit ändern – oder verheeren – könnte.

Serie kommt zum Jahresende

Die Serienhandlung rückt Moiraine als Protagonistin in den Mittelpunkt, die verzweifelt versucht, das kleine Dorf zu retten, wo „ihr Abenteuer“ beginnt, wie es in der Beschreibung heißt. Man darf gespannt sein, der Trailer hinterlässt jedenfalls einen vielversprechenden und packenden Eindruck. „Das Rad der Zeit“ dreht sich ab dem 19. November 2021 bei Amazons Streamingdienst Prime.