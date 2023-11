Das letzte Werk eines Meisters: Erster deutscher Trailer zum neuen Studio Ghibli-Film – Man mag es dem Meisterregisseur Hayao Miyazaki nicht verübeln, dass er mit seinen Ruhestandserklärungen recht schnell bei der Hand ist, ohne diesen dann Taten folgen zu lassen. Immerhin hat uns der inzwischen 82 Jahre alte Künstler einige der besten Anime-Filme aller Zeiten beschert und geht es nach den Fans, könnte der Mann noch ewig mit seinem weltberühmten Studio Ghibli Animationsfilme produzieren.

Das erste Mal wollte sich Miyazaki 1997 aus dem Filmgeschäft zurückziehen, der sich kurz zuvor mit „Prinzessin Mononoke“ ein weiteres Denkmal erschaffen hatte.

Dann aber traf er auf die damals zehnjährigen Tochter seines Freundes und Kollegen Seiji Okuda, die ihn die Inspiration für einen weiteren Film lieferte, den viele als seinen bis dahin besten erachten: „Chihiros Reise ins Zauberland".

2015 folgte dann der nächste Versuch, doch Miyazakis kreativer Geist vermochte offenbar nicht zur Ruhe zu kommen. Er erschuf einen Kurzfilm exklusiv für das Ghibli-Museum im japanischen Mitaka sowie dem Ghibli Park in Nagakute und war daraufhin wieder von der Muse geküsst.

Für seinen (wahrscheinlich) letzten Film ließ sich Miyazaki nun von seinem Lieblingsroman „How Do You Live?“ aus der Feder des Autors Genzaburo Yoshino inspirieren, allerdings blieb dabei nicht sehr viel mehr als der Titel, der in der englischen Version dazu auch noch verloren ging.

In dieser wurde der Film nämlich „The Boy and the Heron“ getauft.

Lange wurde aus Miyazakis neuem Werk ein Geheimnis gemacht, welches sich mit ganzen sechs Jahren ungewöhnlich lange in der Produktion war und wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden musste. Doch auch das Alter des Meisters bremste das Tempo aus.

Bis kurz vor der Veröffentlichung gab es kaum mehr als das Bild eines Plakates. Am 14. Juli startete der Film dann in den japanischen Kinos ohne jegliches Marketing und wurde nicht nur zu einem durchschlagenden Erfolg sondern auch gleich zum erfolgreichsten Film des Studios überhaupt.

Dass Hayao Miyazaki einen neuen Studio Ghibli-Anime gemacht hatte, reichte dem treuen Publikum vollkommen.

In einer Art halb-autobiografischer Fantasie erzählt Miyazaki dabei in ausdrucksstarken Bildern von seiner eigenen Jugend, dem Verhältnis zu seinem Vater, von Armut und seinem Weg zur spirituellen Reife. Konkret geht es um den elfjährigen Mahito, der Tokio verlassen muss, nachdem seine Mutter bei einem Luftangriff im zweiten Weltkrieg ums Leben kam.

Bei seinem Vater und dessen neuer Frau findet er in einem alten Herrenhaus auf einem riesigen Landgut eine neue Heimat und beginnt, isoliert von der Welt, die verzauberten Landschaften, die sein neues Zuhause umgeben, zu erforschen. Dabei begegnet er einem mysteriösen Graureiher, der hartnäckig an seiner Seite bleibt. Nach und nach wird der Reiher zu seinem Führer und hilft Mahito, die Welt um ihn herum besser zu verstehen und die Geheimnisse des Lebens zu lüften.

Unter dem Titel "Der Junge und der Reiher" startet Hayao Miyazaki neuer Film am 4. Januar endlich auch in den deutschen Kinos. Hier der erste deutsche Trailer:

