Das fünfte Element: Kultfilm-Comeback 2024 neu im Kino – Kino ist Magie, und die Kino-Event-Reihe „Best of Cinema“ verleiht dieser Magie neues Leben. Seit über zwei Jahren verzaubert sie Kinofans deutschlandweit, indem sie jeden ersten Dienstag im Monat Kultfilme und Filmhighlights auf die große Leinwand zurückbringt.

Die Reihe setzt auch 2024 ihren Erfolgskurs fort. Eines der Highlights des ersten Halbjahres 2024 ist der Science-Fiction-Klassiker „Das fünfte Element“. Luc Bessons Kultstreifen „Das fünfte Element eroberte erstmalig 1997 mit seiner ungebändigten Fantasie und beeindruckenden Effekten die Kinos. Angeführt von Bruce Willis, bringt der Film seinen Mega-Cast zurück auf die große Leinwand, diesmal in bestechendem 4K.

Einer der kommerziell erfolgreichsten europäischen Filme aller Zeiten

Die 4K-Neuauflage verspricht, die Fans des Originals und neue Generationen gleichermaßen zu faszinieren. In „Das fünfte Element“ geht es ins Jahr 2214: New York City hat sich in eine futuristische Metropole verwandelt, mit gigantischen Wolkenkratzern und fliegenden Autos. In dieser Welt lebt der ehemalige Elitekämpfer Korben Dallas (Bruce Willis), der als Taxifahrer arbeitet.

Sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als Leeloo (Milla Jovovich), ein nahezu perfektes Wesen, buchstäblich in sein Leben fällt. Bald finden sich beide in einem Rennen gegen die Zeit wieder, um das Böse, das sich aus den Tiefen des Alls nähert, zu stoppen. „Das fünfte Element“ mit einem Einspielergebnis von über 260 Millionen US-Dollar ist einer der kommerziell erfolgreichsten europäischen Filme aller Zeiten.

Sein Einfluss auf das Science-Fiction-Genre und die Popkultur ist unbestritten. Im Zuge der Kinoreihe „Best of Cinema“ erscheint das Sci-Fi-Meisterwerk „Das fünfte Element“ in bestechendem 4K am 06. Februar 2024 im Kino.