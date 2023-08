Das fliegende Klassenzimmer: Neuer Trailer zur Neuverfilmung – In den 60ern und 70ern sorgte die siebenteilige Reihe deutscher Filmkomödien mit Filmen wie „Die Lümmel von der ersten Bank“, „Pepe, der Paukerschreck“ oder „Hurra – die Schule brennt“ für besten Pauker-Spaß. Zuvor gab es mit Erich Kästners Roman-Verfilmung „Das fliegende Klassenzimmer“ aus dem Jahre 1954 bereits eine weitaus ernstere Schulverfilmung, die sich mittlerweile Kultstatus verdient hat.

Dieser ehrbare Klassiker erhält nun eine Neuverfilmung, zu der es jetzt auch den Trailer zu sehen gibt. Die modernisierte Neuverfilmung von Erich Kästners legendärem Kinder- und Jugendbuch inszenierte Regisseurin Carolina Hellsgård. Martina erhält die Chance auf ein Stipendium für das begehrte Südtiroler Johann-Sigismund-Gymnasium.

Streit im Gymnasium

Da ist die Vorfreude natürlich riesig. Doch kaum ist sie im idyllischen Alpenstädtchen Kirchberg angekommen, machen ihr die neuen Schulkameraden Jo, Matze und Uli klar, dass es Regeln gibt. Die Stadtkinder im Internat und die „Externen“ aus dem ländlichen Ort mischen sich nicht untereinander, im Gegenteil, sie sind verfeindet, und zwar seit Generationen. Daran können auch die Erwachsenen nichts ändern.

Der gutmütige Internatsleiter Justus Bökh versucht es mit Geduld, die Schuldirektorin Kreuzkamm mit Strenge, kommt damit aber auch nicht weiter, zumal sie auch die Mutter von Externen-Anführerin Ruda ist. Und dann ist da noch der geheimnisvolle Aussteiger, genannt Nichtraucher, der in einem Eisenbahnwaggon lebt. Martina will eigentlich nur für das Stipendium lernen. Doch sie ist sofort mittendrin in den Streitigkeiten der rivalisierenden Cliquen. Sie kann und will ihre neuen Freunde nicht im Stich lassen.

Namhafter Cast und spannende Jungstars

Der Plan, den ewigen Streit mit einem gemeinsamen Theaterstück beizulegen, geht nicht auf. Der Graben zwischen den Internen und Externen ist einfach zu tief. Erst ein dramatisches Ereignis verändert alles. Wer nun Lust auf die Neuverfilmung „Das fliegende Klassenzimmer“ bekommen hat, sollte sich den 12. Oktober 2023 vormerken, denn dann startet der Film in den deutschen Kinos.

Freuen darf man sich dabei auf eine ganze Reihe deutscher Stars mit unter anderen Tom Schilling, Trystan Pütter, Hannah Herzsprung und Jördis Triebel sowie den Jungstars Leni Deschner, Lovena Börschmann Ziegler, Morten Völlger oder Franka Roche.