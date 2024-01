Das Erste Omen: Trailer und Kinostart zum ersten Horror-Hit 2024 – Das Warten hat ein Ende für Fans des klassischen Horrorgenres. Denn „Das Erste Omen“ steht in den Startlöchern. Nachdem die Vorbereitungen bereits 2016 bei 20th Century Fox begannen, präsentiert das Studio nun endlich den ersten offiziellen Trailer zu diesem mit Spannung erwarteten Prequel des legendären Horror-Klassikers „Das Omen“ aus dem Jahr 1976.

Die Ankündigung des Filmstarts am 11. April 2024 lässt die Herzen von Horrorliebhabern sicherlich gleich doppelt höherschlagen. „Das Erste Omen“ erzählt die fesselnde Geschichte einer jungen Amerikanerin, die sich auf den Weg nach Rom macht, um ein Leben im Dienst der Kirche zu beginnen. Doch statt geistiger Erleuchtung findet sie sich umgeben von dunklen Mächten wieder.

Konfrontation mit dem Bösen

In der ewigen Stadt begegnet sie einer Gruppe von Verschwörern, deren Ziel es ist, das Böse wiedergeboren zu sehen. Diese sinistre Reise führt die Protagonistin in die Tiefen eines psychologischen Abgrunds, der Zuschauer ebenso in seinen Bann zieht, wie sie selbst von den dunklen Mächten umgarnt wird. Diese Konfrontation mit dem Bösen bringt nicht nur die Hauptfigur dazu, ihren Glauben zu hinterfragen, sondern auch das Publikum, sich mit den dunkleren Seiten des Glaubens und der menschlichen Natur auseinanderzusetzen.

In der Hauptrolle von „Das Erste Omen“ glänzt Nell Tiger Free an der Seite von Schauspielgrößen wie Bill Nighy, Ralph Ineson und Tawfeek. Arkasha Stevenson führt Regie bei diesem vielversprechenden Projekt, das auf den von David Seltzer erschaffenen Charakteren basiert. „Das Erste Omen“ verspricht, ein packendes und atmosphärisch dichtes Prequel zu werden, das sowohl Fans des Originals als auch neue Zuschauer begeistern könnte.