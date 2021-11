Das Buch von Boba Fett: Trailer zur neuen Star-Wars-Serie – Mit „The Mandalorian“ hatte das Streaming-Portal Disney+ bereits mit der ersten Realserie im „Star Wars“-Universum einen weltweiten Mega-Hit gelandet. Nun folgt mit „Das Buch von Boba Fett“ die nächste Serie, die auf ähnlich erfolgreichen Spuren wandern soll.

Nun hat Disney auch den ersten deutschen Trailer zur Geschichte des berühmt-berüchtigten Kopfgeldjägers veröffentlicht. „Das Buch von Boba Fett“ verspricht ein spannendes Star Wars Abenteuer, welches ja zur Freude aller Fans bereits im Abspann der zweiten Staffel von „The Mandalorian“ angekündigt wurde.

Bekannte Gesichter aus dem filmischen Star-Wars-Universum

Die eigenständige Serie blickt dabei auf das Leben des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett, der zusammen mit Söldnerin Fennec Shand in die Unterwelt der Galaxie abtaucht. Hierbei kehren sie in die Wüste von Tatooine zurück, um Anspruch auf das Gebiet zu erheben, das einst von Jabba dem Hutten und seinem Verbrechersyndikat regiert wurde.

Gespielt wird Boba Fett von Temuera Morrison, der amüsanterweise in „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ in der Rolle des Kopfgeldjägers Jango Fett zu sehen war und in „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ als Commander Cody. An Morrisons Seite steht Ming-Na Wen, die ihrerseits bereits in „The Mandalorian“ die Söldnerin Fennec Shand spielte.

„Das Buch von Boba Fett“ von Lucasfilm startet am 29. Dezember 2021 exklusiv auf Disney+ und wird im wöchentlichen Turnus mit neuen Folgen aufwarten.