Autor: Erik Rössler

1981 gelang Wolfgang Petersen mit „Das Boot“ ein wahres Meisterwerk. Ein Epos um eine deutsche U-Boot-Besatzung im Zweiten Weltkrieg, das mit einer einzigartigen Stimmung und großartigen Schauspielern Filmgeschichte geschrieben hat. 2018, 37 Jahre später, tauchte „Das Boot“ beim Bezahlsender Sky als neue Serie wieder auf. Erfolgreich, denn die neue Tauchfahrt mit U-612 fand jede Menge Fans und wurde vielfach ausgezeichnet.

Auch ein Grund, diese Serie weiterzuführen. Bald steht die zweite Staffel vor der Türe, zu der es jetzt den ersten Trailer zu sehen gibt. Am Ende der ersten Staffel gab es einen miesen Cliffhanger, weshalb die Vorfreude auf Staffel zwei nicht klein sein dürfte. Der Plot zur zweiten Staffel von „Das Boot“: Im Dezember 1942 erhält der sehr erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz den Auftrag, mit U-822 drei Saboteure an der US-Ostküste abzusetzen.

Als seine Loyalität in Frage gestellt wird, wird U-612 unter dem Kommando von Korvettenkapitän Wrangel zu seiner Verfolgung entsendet. Insgesamt gibt es acht neue Episoden von „Das Boot“, die ab dem 24. April 2020 exklusiv bei Sky 1 HD zu sehen sein werden. Immer freitags wird die zweite Staffel mit einer Doppelfolge fortgeführt. Sehen kann man die Serie dann auch über Sky Ticket, Sky Go sowie über Sky Q auf Abruf.

In der zweiten Staffel von „Das Boot“ sind übrigens wieder Vicky Krieps, „Game of Thrones“-Star Tom Wlaschiha, Rick Okon, Vincent Kartheiser sowie Stefan Konarske mit von der Partie. Es gibt aber auch einige namhafte Neuzugänge zu begrüßen, mit Clemens Schick („Casino Royale“), Thomas Kretschmann („Avengers: Age of Ultron“), Rochelle Neil („Terminator: Dark Fate“), Ulrich Matthes („Der Untergang“), Paul Bartel („Les Petits Princes“) und Sebastian Hülk („Das Weiße Band“).