Dan Aykroyd und Chevy Chase: Trailer zur heiteren Gruselkomödie Zombie Town – Vielen ist der amerikanische Kinderbuchautor R.L. Stine vor allem durch seine Gruselabenteuer mit seiner weltweit beliebten „Gänsehaut“-Buchreihe ein Begriff. Auch dessen „Fear Street“-Bücher fanden bei vielen großen Anklang. Daher verwundert es wenig, dass Netflix dies zur Basis für seine „Fear Street“-Trilogie nahm.

Zudem gab es zwei „Gänsehaut“-Verfilmungen mit Jack Black in der Hauptrolle. Nun folgt bald der nächste Streifen aus dem R.L.-Stine-Universum: „Zombie Town“. Zum überaus heiteren Gruselabenteuer gibt es nun auch den ersten Trailer zu sehen. In dieser humorigen Zombie-Invasion stehen mit den Altstars Dan Aykroyd und Chevy Chase gleich zwei absolute Komödien-Ikonen vor der Kamera.

Familienverträglicher Zombie-Spaß

Einstellen darf man sich hier auf einen familienverträglichen Zombie-Spaß, der durchaus seine gruseligen Momente haben wird, aber sicherlich kein blutiges Schlachtfest werden wird. Denn der Fokus liegt hier wie auch bei den „Gänsehaut“-Filmen auf reichlich Humor. In „Zombie Town“ geht es um den Kult-Filmemacher Len Carver, der seit Jahren von der Bildfläche verschwand. Doch dann meldet er sich plötzlich wie aus dem nichts mit seinem neuen Film „Zombie Town“ zurück.

Die Weltpremiere für Len Carvers neuen Kinostreifen soll im beschaulichen Städtchen Carverville über die Bühne gehen. Während der Vorführung zeigt sich dann aber, dass irgendwas mit den Filmrollen so ganz und gar nicht in Ordnung ist. Denn jeder, der sich den Film anschaut, verliert seine Seele und verwandelt sich in einen Untoten. Nun ist guter Rat teuer, schließlich will man verhindern, dass die gesamte Stadt am Ende von Untoten überrannt wird.

Spannender Cast aus Altstars und Newcomern

Und hier kommen die Jugendlichen Mike und Amy Carver ins Spiel, an denen es liegen soll, das Zombie-Unheil abzuwenden. „Zombie Town“ hat definitiv das Zeug, eine beschwingte Gruselkomödie zu werden, inszeniert von Regisseur Peter Lepeniotis. Zum Cast gehören neben Dan Aykroyd und Chevy Chase auch die Newcomer Marlon Kazadi und Madi Monroe.

Ebenfalls vor der Kamera sind unter anderen Henry Czerny, R. L. Stine selbst, Scott Thompson, Caley Chase sowie Brenna Coates zu sehen. „Zombie Town“ erscheint in den USA bereits am 1. September 2023 in den Kinos. Einen deutschen Termin gibt es leider noch nicht, wobei es gut möglich ist, dass der Gruselspaß direkt bei einem Streaming-Dienst an den Start geht.

