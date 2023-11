Damsel: Trailer zum neuen Fantasy-Spektakel auf Netflix – Fantasy-Fans dürfen sich auf frischen Wind in diesem Filmgenre freuen. Denn das kommende neue Fantasy-Epos „Damsel“ verspricht eine Geschichte, die aus den konventionellen Märchenmustern ausbricht. Im Zentrum dieses Spektakels steht keine Geringere als Millie Bobby Brown, die durch ihre Rolle der Elfie in Netflixs Megaerfolgsserie „Stranger Things“ den großen Durchbruch schaffte.

Mit „Damsel“ zeigt Netflix nun einen ersten Teaser-Trailer, der nicht nur die Fans von Brown, sondern auch Liebhaber von Fantasy-Geschichten begeistern dürfte. Das Besondere an „Damsel“ ist, dass es zwar die klassischen Elemente eines Märchens aufweist – ein blühendes Königreich, eine Prinzessin, und ja, sogar einen Drachen –, die Erzählung sich jedoch in eine unerwartete Richtung entwickelt.

Millie Bobby Brown vs. Drache

Der Film, inszeniert von Juan Carlos Fresnadillo, bekannt für Werke wie „28 Weeks Later“ und „Intruders“, scheint eine frische Perspektive in das Genre zu bringen. „Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown nimmt hier die Rolle der Prinzessin Elodie ein. Anstelle der typischen Märchenhochzeit findet sie sich allerdings in einer gefährlichen Situation wieder: Verraten von ihrem Prinzen und ihrem Hof, wird Elodie in die Höhle eines Drachen gesperrt.

Anstatt sich ihrem Schicksal zu ergeben, scheint sie mit Intelligenz und einer scharfen Klinge ihren Weg aus dem Gefängnis zu suchen. Der Teaser-Trailer gewährt euch einen guten Blick, was euch in „Damsel“ erwartet. Wer nun Lust auf den potenziellen Fantasy-Hit bekommen hat, muss sich allerdings noch etwas gedulden. Denn „Damsel“ wird erst im Jahr 2024 auf Netflix erscheinen – ein genaues Datum für die Premiere steht noch aus.