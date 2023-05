"Dahmer" Staffel 2 zur Netflix-Erfolgsserie kommt – Im letzten Jahr sorgte Netflix mit seiner True-Crime-Serie „Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ über einen der berüchtigtsten Serienkiller der Geschichte, für einen aufsehenerregenden Streaming-Hit. So gilt sie nach „Wednesday“ Staffel 1 sowie „Stranger Things“ Staffel 4 als dritterfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten. Allerdings hagelte es von diversen Seiten auch massive Kritik an der Netflix-Serie.

Das tat dem Erfolg allerdings keinen Abbruch. Nach dem Ende und Abschluss der Jeffrey-Dahmer-Story brodelte die Gerüchteküche, welchen real existierenden Killer man in der kommenden zweiten Staffel zeigen würde. Diese Katze hat Netflix nun mit einem ersten Teaser aus dem Sack gelassen. Und so wird Staffel zwei den Titel „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ tragen.

Kaltblütig-dreiste Eltern-Killer

Es wird also um die beiden Brüder Lyle und Erik Menendez gehen, die für Schlagzeilen sorgten, nachdem sie am 20. August 1989 ihre Eltern in Beverly Hills, Kalifornien erschossen hatten. Kurz nach dem Mord fuhren die Brüder auf den Mulholland Drive, um sich dort ihrer Tatwaffen zu entledigen und sich im Anschluss daran um ihr Alibi zu kümmern. Deshalb kauften sie sich Eintrittskarten für ein Kino. Später fuhren sie wieder zum Haus der Eltern zurück, riefen von dort aus den Polizeinotruf.

In den Folgemonaten machten sich die Brüder ein luxuriöses Leben, was allerdings auch den Verdacht der Ermittler auf die Mörder lenkte. Laut Staatsanwaltschaft soll das brüderliche Killerduo als „Waisen“ in dieser Zeit rund eine Million Dollar verpasst haben. Im März 1990 wurden sie dann verhaftet und wegen Mordes an ihren Eltern vor Gericht angeklagt.

Die zweite Staffel der True-Crime-Serie „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ arbeitet demnach recht sicher, wie schon bei Dahmer, die Ereignisse und Hintergründe der Tat, der Brüder sowie dem Prozess auf. Also genau das richtige für alle Fans von True Crime im Serienformat. Noch ist nicht bekannt, wer die beiden Killer spielen wird. Laut Netflix soll „Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story“ dann 2024 beim Streaming-Dienst zu sehen sein.

Quelle: moviepilot.de