CSI: Überraschende Reunion lässt Fans aufjubeln – Crime-Serien hatten schon immer eine immense Zugkraft, auch in Deutschland. So wie die legendäre Serie „CSI: Vegas“, die bis zur zwölften Staffel in Deutschland noch unter dem Namen „CSI: Den Tätern auf der Spur“ lief. Sie gehört zu solchen erfolgreichsten und langjährigsten Crime-Serien, die sich in all den Jahren nicht nur Millionen von Fans angelacht haben, sondern auf denen in der Folge ein ganzes Franchise aufgebaut wurde.

So folgten auf die Originalserie mit „CSI: Miami“, „CSI: NY“ sowie „CSI: Cyber“ ganze drei Spin-offs. Am beliebtesten blieb aber bis heute die Mutterserie „CSI: Vegas“ von Anthony E. Zuiker sowie Produzent Jerry Bruckheimer. Und auch wenn seit dem Serienende im Jahr 2015 mittlerweile einiges an Zeit ins Land gezogen ist, feiern Fans diese Crime-Legende immer noch. Da verwundert es eben nicht, dass die Fans nun schier in Ekstase versetzt wurden, weil es zu einer überraschenden Reunion der Alt-Stars kam.

Via Instagram kam es dazu, was einen Jubelsturm der Fans auslöste. Auf dem Social-Media-Kanal postete nämlich CSI-Darstellerin Marg Helgenberger (Catherine Willows) gemeinsame Bilder von sich und ihren „CSI“-Kollegen Eric Szmanda (Greg Sanders), David Berman („Super Dave“ Phillips), Jorja Fox (Sara Sidle) sowie Robert David Hall (Dr. Albert Robbins). Unter ihrem Posting mit dem Hashtag „#FreundeFürImmer“ schrieb Marg Helgenberger:

„Wir haben die Band wieder zusammengebracht“. Mit dieser inoffiziellen Reunion hatte keiner gerechnet. Und auch wenn es nur ein Instagram-Posting war, so bejubelten unzählige CSI-Fans mit zahlreichen Kommentaren diese Reunion ihrer beliebten Serien-Stars.

Diese gigantische Fan-Base hatte man sich aber auch über einen langen Zeitraum aufgebaut. Schließlich lief „CSI: Den Tätern auf der Spur“, ab Staffel 12 dann mit dem Titel „CSI: Vegas“, von 2000 bis 2015 ganze 15 Jahre. Dabei kam die Crime-Hit-Serie auf 337 Episoden in 15 Staffeln.

Quelle: tvspielfilm.de