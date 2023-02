Creed 3: Rocky’s Legacy – Deutscher Trailer zum neuen Box-Epos – In diesem Jahr stehen etliche Kino-Blockbuster in der Pipeline. Einer davon ist sicherlich der neue Teil der beliebten Box-Reihe „Creed“. Denn ab dem 2. März 2023 startet die von Fans sehnlichst erwartete Fortsetzung „Creed III: Rocky’s Legacy“ im Kino. Alle Rocky- wie Boxsport-Fans dürfen hierbei auf ein großes Ring-Spektakel hoffen, das beste Unterhaltung auf der großen Leinwand bieten wird.

Um die Vorfreude auf „Creed III: Rocky’s Legacy“ weiter zu schüren, ist nun offiziell der neue deutsche Trailer zum kommenden Box-Epos erschienen. Wieder einmal wird Michael B. Jordan in die Rolle von Apollo Creeds Sohn Adonis schlüpfen. Im mittlerweile neunten Teil der „Rocky“-Saga wird Michael B. Jordan darüber hinaus sein großes Regiedebüt feiern.

Ab in den Ring gegen Jugendfreund

Wie in den beiden „Creed“-Teilen zuvor, ist auch bei „Creed 3: Rocky’s Legacy“ wieder mit einem spannenden Kino-Blockbuster zu rechnen. Denn im dritten Teil rund um Adonis Creed wird dessen Geschichte interessant weitergeschrieben. So blickt Adonis seit seinen Erfolgen im Boxsport mittlerweile auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Obendrein läuft es auch in seinem Familienleben prächtig.

Doch die Ruhe ändert sich plötzlich, als eines Tages wie aus dem Nichts ein alter Bekannter auftaucht. Es ist Damian Anderson, ein alter Jugendfreund von Adonis. Er war vor seiner langen Haftstrafe ein wahres Wunderkind im Boxen. Nun brennt Damian nach all den Jahren hinter Gittern darauf, sein Können im Ring unter Beweis zu stellen. Das Aufeinandertreffen der ehemaligen Freunde entpuppt sich jedoch weit mehr als nur ein Kampf.

Potenziell mitreißendes Boxerdrama

Jedenfalls versucht Adonis, diese Angelegenheit endgültig zu regeln, weshalb er sogar dafür seine Zukunft aufs Spiel setzt. Und so kommt es zum großen Fight mit Damien – einem Boxer, der so gar nichts zu verlieren hat …

Bereits die Bewegtbilder im neuen deutschen Trailer zeigen, dass man mit dem Plot von „Creed 3: Rocky’s Legacy“ ein potenziell mitreißendes neues Boxerdrama auf die Beine gestellt hat: mit reichlich Emotionen, Drama, aber eben auch packender Ring-Action. Darüber hinaus kann sich auch der Cast wieder sehen lassen, stehen neben Michael B. Jordan doch Jonathan Majors, Tessa Thompson, Wood Harris, Florian Munteanu sowie Newcomerin Mila Davis-Kent und Phylicia Rashad vor der Kamera.