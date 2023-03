Kill-Count: John Wick überholt die berühmtesten Horror-Serienkiller – Keanu Reeves ist in seiner Rolle des John Wick ein derart effizienter Killer, dass Wissenschaftler ein jüngst entwickeltes hochwirksames Fungizid nach ihm benannt haben. Tatsächlich ist Wick sogar derart tödlich, dass er hinsichtlich des Kill-Counts die berühmtesten Serienkiller der Filmgeschichte inzwischen weit hinter sich gelassen hat.

Der vierte Teil der wohl größten Action-Saga unserer Zeit startet am 23. März 2023 endlich auch in deutschen Kinos und wird natürlich abermals kunstvoll choreographierte Shoot-Outs und Nahkämpfe bietet, die in der Filmbranche ihresgleichen suchen.

Innerhalb von nur wenigen Jahren ist es der noch vergleichsweise jungen Franchise gelungen, dem sonst doch so selbstbewussten Genre mit Neo-Noir-ästhetischer Kompromisslosigkeit defibrillatorartig vielleicht nicht unbedingt neu zu nennende, aber in ihrer Formvollendung und Präzision nie gesehene Impulse einzuhauchen.

Dabei ist das Konzept hinter dem Erfolg denkbar einfach: Knallharte Action ohne unnötigen Ballast – hier ist das Motiv, da sind die Waffen, dort die Feinde!

Die Macher drehten dabei kontinuierlich an der Gewaltspirale, so dass Teil zwei, Teil drei und auch der kommende vierte Teil hierzulande eine Altersfreigabe erst ab 18 Jahren erhielten. Auch die Zahl der Opfer schraubte sich im Laufe der Zeit immer weiter in die Höhe.

Dem Portal „Bloody Disgusting“ zufolge kamen im Erstling durch Wicks Hände (oder eben die von ihm benutzten Waffen) 84 Menschen ums Leben, im Nachfolger waren es bereits 128. In „John Wick 3“ kamen dann noch weitere 94 Opfer hinzu, so dass es Baba Yaga auf einen aktuellen Kill-Count von insgesamt 306 Menschen bringt.

Damit hatte Wick schon nach gerade einmal fünf Jahren im Filmbusiness bereits zwei der wohl berühmtesten Horror-Serienkiller aller Zeiten deutlich überholt: Jason Vorhees und Michael Myers.

Ersterer brachte es im Laufe der inzwischen zwölf „Freitag der 13.“-Streifen auf in diesem Zusammenhang fast schon läppisch anmutende 157 Todesopfer, Myers brachte es in seinen elf „Halloween“-Auftritten auf gerade mal 140.

Soll heißen: John Wick hatte bereits 2019 nach nur drei Filmen mehr Menschen auf dem Gewissen, als die beiden ikonischen Serienkiller zusammen.

Der kommende vierte Teil wird den Kill-Count außerdem noch einmal explosionsartig in die Höhe katapultieren, gilt dieser doch als ein wahres Action-Epos, in dem gleich mehrere hundert seiner Feinde werden dran glauben müssen.

