Corona-Krise: Tim Mälzer kämpft bei Markus Lanz mit den Tränen – Die Coronavirus-Situation vernichtet Existenzen. Promi-Koch Tim Mälzer war unlängst zu Gast bei Markus Lanz – und es wurde hochemotional, als Moderator Lanz den Restaurantbesitzer nach dessen Zukunft befragte.

In dem Format waren nicht nur verschiedene Politiker teils per Schalte zu Gast – Tim Mälzer hatte persönlich im Studio Platz genommen. Viel ist den Zuschauern seit Jahren über den prominenten Koch bekannt – auch, dass er deutschlandweit mehrere Restaurants besitzt.

98 Prozent von Mälzers über 240 Beschäftigten sind dabei laut einem Statement von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) aus der Sendung in Kurzarbeit, der wegen des Themas, das zehn Millionen Deutsche betrifft, ebenfalls zu Gast in der Sendung war.

Diese Kurzarbeit ist dabei besonders verbreitet im Bereich der Gastronomie. Nach dem Gespräch mit Heil wandte sich Lanz daher Tim Mälzer zu – und fragte ihn, wie der Restaurantbesitzer mit der momentanen Lage während der Corona-Krise umgehe.

Der 48-jährige Promikoch rang sichtlich mit sich, suchte nach Worten, betonte, er sei „gerade echt angefasst“ – und bat Lanz zwei Mal, erst einmal jemand anderen zu fragen. Doch Lanz ließ nicht locker.

„Ich verarbeite ja Informationen, die hier fallen“, so Tim Mälzer schließlich. Es folgte eine weitere Pause, bevor sich der sichtlich um Fassung ringende Tim Mälzer abwandte und erwog, das Studio zu verlassen: „Ich geh mal kurz raus, ernsthaft.“

"Wir reden hier auch gar nicht über meine Existenz"

"Wir reden hier auch gar nicht über meine Existenz, sondern generell über eine ganze Branche. Über Menschen, mit denen ich sehr stark im Austausch bin. Über Mitarbeiter für die ich mich morgens, wenn ich aufwache, verantwortlich fühle.", so Mälzer im Verlauf der Sendung, als er sich wieder gefasst hatte und führte fort: "Wenn einem die Perspektivlosigkeit, in die man reinarbeitet, vorgeführt wird und auf einmal Menschen, Gesichter, Schicksale so vorgeführt werden, dann ist das ganz schön krass."

Die komplette Sendung kann man sich HIER in der ZDF Mediathek ansehen.

Quelle: welt.de