Aktuell und auf unbestimmte Zeit hat das Corona-Virus die Menschheit fest im Griff. Betroffen sind wir alle, um die Ausbreitung des Covid-19virus zu stoppen. Daher gilt das sogenannte „Social Distancing“, also so gut möglich auf unnötigen Direktkontakt mit anderen zu verzichten. Das bedeutet: „Stay Home“ – während draußen alle Örtlichkeiten und Veranstaltungen, die nicht zum täglichen Bedarf beitragen, geschlossen sind.

Ja, ohne Frage, das Thema Corona ist omnipräsent. Und doch braucht man eine Pause davon – wenn man schon zu Hause ist, wie könnte man da am besten auf andere Gedanken kommen, als mit Filmen? Egal ob auf DVD, Blu-ray oder im Stream über Amazon Prime, Netflix und Disney+ – die Filmwelt steht uns offen. Daher geben wir euch ein paar Streifen an die Hand, um während der Corona-Krise auf andere Gedanken zu kommen.

Wenn es länger sein soll: „Herr der Ringe“ Trilogie

Wenn ihr keine Lust auf einen Film-Quickie habt, dann taucht doch ab in diese spannende, epische Fantasy-Welt, in der euch über Stunden ein Abenteuer-Epos der Extraklasse erwartet. Immerhin kommt man mit den drei Teilen „Die Gefährten“ „Die zwei Türme“ sowie „Die Rückkehr des Königs“ auf 544 Minuten Filmspaß und mit der Blu-ray Extended-Fassung auf insgesamt monströse 726 Minuten!

Für Sportfans: „Karate Tiger“

Es ist einer dieser Klassiker, bei denen man immer wunderbar vom Alltag abschalten kann. Dieser Kultfilm bietet mit seinem Mix aus Teeniestreifen und Martial-Arts-Fights einfach zu 100 Prozent Kampfsport-Nostalgie. Da bekommt man die Birne frei, wenn man an Jasons Seite mit Bruce Lee trainiert und es am Ende zum ultimativen Kampf gegen Fiesling Ivan Kruschensky kommt.

Was zum Lachen: „Die nackte Kanone“

Wer in diesen eher dunklen Zeiten einfach mal befreit lachen und sich eine Gedankenpause gönnen möchte, sollte zu diesem Klassiker greifen. Leslie Nielsen als Lieutenant Frank Drebin in der amerikanischen Kult-Komödie schenkt euch eine LKW-Ladung an Dialogwitzen, Slapstick und noch mehr Klamauk. Ein Heidenspaß, der euch wieder die Tränen in die Augen treibt, aber nur vor Lachen!

Für Gruselfans: „Hereditary – Das Vermächtnis“

Allen Gruselfans empfehlen wir, sich einen der besten Horrorstreifen der letzten Jahre anzusehen, um sich gescheit von den Ängsten da draußen abzulenken. Das ist rund zweistündiger Horror, der sich langsam aufbaut, dann aber mit aller Wucht zuschlägt. So geht intelligentes und subtiles Horrorkino, fernab der blutrünstigen Haudrauf-Grusler oder Splatterfilme.

Für Familien mit Kids: „Vaiana“

Auch wenn man zu Hause bleiben soll, kann man sich den Sommer und das Urlaubsgefühl mit diesem zauberhaften Disney-Hit ins Wohnzimmer holen. Ein Film für die ganze Familie, mit dem man zugleich seine Kids bespaßen kann. Ein mitreißendes, emotionales Abenteuer mit reichlich Sonne und Meer, um die Stimmung zu heben und vom nächsten Urlaub zu träumen.

Kopf-aus-Serienspaß: „Rick & Morty“

Für die Serienunterhaltung haben wir auch was. Wenn ihr gedacht habt Hamsterkäufe, Hysterie und Panik da draußen wären irre … Nun, dann zieht euch diese herrliche durchgeballerte Zeichentrickserie mit Teenager Morty und seiner Familie rein. Versprochen, das ist verrückter als alles, was gerade dort draußen stattfindet!

Um die Frau in gute Stimmung zu bringen: „Dirty Dancing“

Männer! Wenn man die ganze Zeit zu Hause aufeinanderhängt, kann irgendwann mal der Haussegen in Schieflage geraten. Wir haben da eine Lösung! Bringt eure Frau mit ein wenig „Dirty Dancing“ auf Gute-Laune-Kurs. Das funktioniert mit diesem wunderbar romantischen, beschwingten Klassiker garantiert. In der Not muss Mann eben auch zu extremen Maßnahmen greifen!

Für Anime-Fans: „Your Name. – Gestern, heute und für immer“

Ohne Frage, bei diesem Anime-Meisterwerk von Regisseur Makoto Shinkai kann man sich wunderbar verlieren und all die Dinge vor der Haustüre für eine Zeit vergessen. Ein Anime, der Kinogeschichte geschrieben hat und einfach immer wieder für Begeisterung sorgt. Ergo: Einer dieser ganze besonderen Filme, die euch während der Corona-Krise auf andere Gedanken bringen.

Filme, wo Männer noch Männer waren: „Die glorreichen Sieben“ (1960)

Los Jungs, reißt euch zusammen. Steckt das Mimimi wohin, wo die Sonne nicht scheint, und vertreibt euch zu Hause die Zeit mit einem wahren Klassiker mit echten Kerlen. John Sturges hat mit der amerikanischen Western-Version eines japanischen Epos ein Meisterwerk auf die Leinwand gebannt, der tolle Action um Recht und Unrecht liefert, wenn sieben Desperados ein mexikanisches Dorf beschützen. Western der Extraklasse!

Für alle, die noch mehr Isolation wollen: „The Shining“

Isolation, ja, ein großes Thema dieser Tage. Tja und wenn man sich ansehen will, was schlimmstenfalls mit jemandem passieren könnte, der sich alleine mit Frau und Kino von der Außenwelt abschottet, könnt ihr natürlich im filmischen Paradestück dazu sehen. Jack Nicholson in der Rolle seines Lebens als Jack „Psycho“ Torrance, der den Wahnsinn in den Augen hat– unerreicht! Ein Klassiker, der mit Angst, Psychosen und schaurigen kleinen Mädchen in babyblauen Kleidchen für Dauergänsehaut sorgt!