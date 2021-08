Copshop: Trailer zur Actionkomödie mit Gerard Butler – Hollywood-Star und Fanliebling Gerard Butler („Angel Has Fallen“, „Criminal Squad”) ist wieder am Start und das mit eine weiteren potenziellen Filmkracher, der abgefahrenen Action-Komödie „Copshop“. Dass es in dem Streifen ordentlich wild zur Sache geht, könnt ihr jetzt im Trailer zu „Copshop“ sehen.

Wobei die Machart auch nicht verwunderlich ist, da Joe Carnahan Regie geführt hat, der erst kürzlich mit „Boss Level“ rasante Time-Loop-Action zeigte. Anders als man vom Titel „Copshop“ meinen mag, geht es hier nicht um einen Laden für Polizisten oder einen Ort wo Cops gerne einkaufen. Nein, „Copshop“ ist ein Slangbegriff für eine Polizeistation – und genau das ist der Ort, wo mal so richtig die Post abgehen wird.

Ebenso spaßige wie wilde Action garantiert

Im Detail geht es mitten hinein in ein kleinstädtisches Polizeirevier, das zum Kampfplatz mutiert. Denn eine junge, unerfahrene Polizistin bekommt es mit einem erfahrenen Auftragskiller zu tun. Er hat nämlich vor, einen im Gefängnis sitzenden Betrüger auszuschalten. Der sitzt ausgerechnet in der kleinen Polizeistation hinter Gittern. Zu allem Übel kommt dann noch ein konkurrierender Auftragskiller mit demselben Ziel hinzu …

Bereits der Trailer zu „Copshop“ zeigt, dass dies eine ebenso spaßige wie wilde Angelegenheit werden könnte. Zudem gibt es einen namhaften Cast, sind doch neben Gerard Butler auch Frank Grillo und Toby Huss zu sehen. Leider gibt es zu „Copshop“ noch keinen deutschen Starttermin, aber da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Nun aber erst einmal viel Freude mit dem Trailer zu „Copshop“!