"Conjuring"-Regisseur plant Kult-Horror-Verfilmung – James Wan zählt mit Titeln wie "Conjuring – Die Heimsuchung", "Conjuring 2", "Insidious" und "Saw" zu den ganz Großen in der Horrorfilmbranche. Wie nun bekannt wurde, arbeitet der Regisseur bereits seit einigen Jahren an einem bislang geheimen Projekt, welches sich dem von H.P. Lovecraft erdachten Cthulhu-Mythos widmet, der bereits zahlreiche Werke in verschiedenen Medien inspiriert hat.

Angeblich soll die Kurzgeschichte "Cthulhus Ruf" aus dem Jahr 1928 die Basis für Wans neues Projekt darstellen.

Sie erzählt von einem Kult, der in den frühen 1900er-Jahren eine uralte Gottheit namens Cthulhu verehrt, und dem Protagonisten Francis Wayland Thurston, der Dokumente über das Monster sammelt, um die okkulten Aktivitäten aufzudecken.

Die Figur des Cthulhu ist inzwischen zu einem popkulturellen Phänomen avanciert und wird immer wieder in diversen Fantasy-, Horror- und Science-Fiction-Medien zitiert. Der zugrundeliegende Kanon soll sogar mehrere Werke des Horror-Großmeisters Stephen King inspiriert haben.

Die Ankündigung von Wans Filmadaption erfolgte nun indirekt durch einen Artikel von "Deadline", welcher bevorstehende Videospiele, die auf Horrorfilmen basieren, aufgelistet. Dabei wurde eben auch "The Call of Cthulhu" von James Wan erwähnt und als sein „Traumprojekt“ bezeichnet, an dem er bereits seit fünf Jahren heimlich arbeitet.

Interessanterweise gab es bereits einen Hinweis auf Wans Interesse an Lovecrafts Arbeit in seinem Film "Aquaman" aus dem Jahr 2018. Dort zitiert der Schurke Black Manta eine Passage aus Lovecrafts Kurzgeschichte, was rückblickend als ein verborgener Hinweis auf sein kommendes Projekt gedeutet werden kann.

