Conjuring 3: Im Bann des Teufels: Trailer zum neuen Horror-Blockbuster – Mit „Conjuring – Die Heimsuchung“ legte man damals den Grundstein für ein neues Horror-Franchise, das Millionen von Zuschauern in seinen Bann zog. Auch der zweite Teil knüpfte nahtlos an den Erfolg an. Dies verwundert nicht, da „Conjuring“ klug authentische Erlebnisberichte zur Grundlage nimmt und diese nach allen Regeln des Haunted-House- sowie Old-School-Horrors auf die Leinwand bannt.

Nun geht es mit dem offiziellen dritten Teil „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ weiter, wozu es jetzt auch den deutschen Trailer zu sehen gibt. Mittendrin natürlich wieder das beliebte Dämonenjäger-Duo Ed und Lorraine Warren. Die beiden werden in „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ mit einer erschütternden Geschichte von Terror, Mord und rätselhaften bösen Kräften konfrontiert.

So werden die beiden zu ihrem aufsehenerregendsten Fall gerufen – ihre Mission: Die Seele eines kleinen Jungen zu retten. Doch der neue Auftrag übertrifft alles, was die beiden renommierten Geisterjäger bis dato erlebt haben – ein Fall, der als erster in die US-Geschichte eingehen wird, in der ein Mordverdächtiger dämonische Besessenheit zu seiner Verteidigung anführt.

Nach Sicht des Trailers zu „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ können sich Genre- sowie Franchise-Freunde auf einen weiteren Horror-Blockbuster freuen, der mit einem spannenden Plot daherkommt und diese typisch-schaurige „The Conjuring“-Atmosphäre bietet. Dabei schlüpfen Vera Farmiga und Patrick Wilson unter der Regie von Michael Chaves erneut in ihre Rollen als Ed und Lorraine Warren.

In weiteren Rollen sind zudem Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook und Julian Hilliard zu sehen. „Conjuring 3: Im Bann des Teufels“ startet am 4. Juni 2021 in den US-Kinos sowie beim Streaming-Service HBO Max. Der deutsche Kinostarttermin ist zurzeit für den 1. Juli 2021 vorgesehen.